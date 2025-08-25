Aula de Simulación de Cirugía Laparoscópica

El Hospital Mancha Centro estrena aula de simulación laparoscópica para mejorar la formación sanitaria en Castilla-La Mancha

Daniel López

El director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar, ha visitado esta mañana el aula de simulación de cirugía laparoscópica del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Una nueva sala que mejora la calidad de la formación sanitaria especializada.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de una apuesta en la que se apoya la demanda que tienen los tutores de la especialidad laparoscópica, referida a la cavidad abdominal, para incrementar las opciones de formación de los residentes. Un aula con varios simuladores con pruebas de distintas dificultades, y que permite un acceso específico para esta práctica.

Todo ello enmarcado en el reto del gobierno de Page de renovar la formación sanitaria especializada con más profesionales y mejor formados. Íñigo Cortázar es el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM: “Castilla-La Mancha es, desde 2015, la comunidad autónoma que porcentualmente más ha crecido. Pero es que ha crecido desde un punto de vista absolutamente espectacular. De 194 plazas en 2015, a 528 que tenemos para esta convocatoria que acaba de salir. Esto supone un incremento del 170%”.

Una apuesta en la que también se mejora la atención de los pacientes y la seguridad del procedimiento en una cirugía donde, desde el punto de vista de la formación, la simulación es clave.

