El Hospital Mancha Centro estrena aula de simulación laparoscópica para mejorar la formación sanitaria en Castilla-La Mancha

Se trata de una apuesta en la que se apoya la demanda que tienen los tutores de la especialidad laparoscópica, referida a la cavidad abdominal, para incrementar las opciones de formación de los residentes. Un aula con varios simuladores con pruebas de distintas dificultades, y que permite un acceso específico para esta práctica.

Todo ello enmarcado en el reto del gobierno de Page de renovar la formación sanitaria especializada con más profesionales y mejor formados. Íñigo Cortázar es el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM: “Castilla-La Mancha es, desde 2015, la comunidad autónoma que porcentualmente más ha crecido. Pero es que ha crecido desde un punto de vista absolutamente espectacular. De 194 plazas en 2015, a 528 que tenemos para esta convocatoria que acaba de salir. Esto supone un incremento del 170%”.

Una apuesta en la que también se mejora la atención de los pacientes y la seguridad del procedimiento en una cirugía donde, desde el punto de vista de la formación, la simulación es clave.