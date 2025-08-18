Herencia se juega esta noche el pase a la final del Grand Prix 2025 frente a San Sebastián de la Gomera

El programa de Ramón García va llegando a su fin, y esta noche la localidad herenciana puede hacer historia metiéndose en la final ante el municipio que representa a Santa Cruz de Tenerife.

En esta cita, Herencia, que vestirá de amarillo, tendrá como madrina a la influencer Dulceida, mientras que San Sebastián de la Gomera contará con el actor Edu Soto. Una semifinal donde se esperan pruebas ya tradicionales como “Pingüinos Matemáticos” o “El diccionario”.

De momento, en la final ya espera la localidad de Cubas de la Sagra, en una cita histórica para Castilla-La Mancha en general, cuyos representantes no alcanzan la final desde que en 2007 lo hiciera Motilla del Palancar.