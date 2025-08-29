Herencia celebra la Noche del Patrimonio en homenaje al 200 aniversario de su feria y a los "Felices Años Veinte"

Este festejo se realiza con motivo de rememorar el privilegio real otorgado por Fernando VII en 1825 que dio origen a la festividad de Herencia.

De esta manera, la Noche del Patrimonio va a realizar un recorrido guiado por tres espacios emblemáticos que recuerdan cómo era la localidad en los “Felices Años Veinte” del pasado siglo. Estos son la Ermita del Cristo de la Misericordia, recién restaurada y dispuesta como punto de encuentro, el antiguo colegio “Carrasco Alcalde”, y finalmente la Plaza de la Virgen, que es el epicentro tradicional de las fiestas.

Estas visitas se llevarán a cabo en tres grupos diferentes, entre las 21:00 y las 22:00 horas. La entrada es de 5 euros y están ya a la venta en la app del Ayuntamiento de Herencia.