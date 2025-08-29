Noche del Patrimonio de Herencia

Herencia celebra la Noche del Patrimonio en homenaje al 200 aniversario de su feria y a los "Felices Años Veinte"

Daniel López

Este sábado 30 de agosto se celebra una nueva edición de la Noche del Patrimonio de Herencia, que contará con visitas guiadas y que va a tener como hilo conductor el 200 aniversario de la celebración anual de la feria del municipio.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Este festejo se realiza con motivo de rememorar el privilegio real otorgado por Fernando VII en 1825 que dio origen a la festividad de Herencia.

De esta manera, la Noche del Patrimonio va a realizar un recorrido guiado por tres espacios emblemáticos que recuerdan cómo era la localidad en los “Felices Años Veinte” del pasado siglo. Estos son la Ermita del Cristo de la Misericordia, recién restaurada y dispuesta como punto de encuentro, el antiguo colegio “Carrasco Alcalde”, y finalmente la Plaza de la Virgen, que es el epicentro tradicional de las fiestas.

Estas visitas se llevarán a cabo en tres grupos diferentes, entre las 21:00 y las 22:00 horas. La entrada es de 5 euros y están ya a la venta en la app del Ayuntamiento de Herencia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer