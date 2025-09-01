Herencia celebra los 200 años de su Feria y Fiestas con seis días de folklore, conciertos y un nuevo espectáculo pirotécnico

Se trata del 200 aniversario de la Feria y Fiestas de Herencia con una clara intención de seguir teniendo la misma identidad con actos tradicionales, pero, esta vez, con mayor dinamismo y mejor realización. Por ello, el folklore será la temática principal con presencia todos los días de la feria.

Más allá de eso, también va a contar con muchas novedades. La más importante, la cuenta así el alcalde del municipio, Sergio García-Navas: “El espectáculo pirotécnico de inauguración lo cambiamos de lugar. Va a tener su ubicación en la Avenida de Alcázar para un mejor visionado”. Asimismo, la música en directo vuelve a ser protagonista con más de 7 conciertos en distintos escenarios, más de 30 artistas y el regreso de la Verbena Popular de la Feria.

Finalmente, destaca la venta del pañuelo tradicional, que se podrá adquirir por un euro en el ayuntamiento, y cuya recaudación irá destinada a la Asociación del Síndrome de McLeod.