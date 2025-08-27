Desaparición Tomelloso

La Guardia Civil busca a un joven desaparecido en Tomelloso desde el domingo

Daniel López

La Guardia Civil investiga la desaparición de Adrián Villena Torres, un joven mayor de edad y natural de Argamasilla de Alba, del que no se tiene noticias desde el pasado domingo, 24 de agosto, cuando fue visto por última vez en Tomelloso.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de un joven de pelo castaño, de una altura entre 1,80 y 1,85 metros, y de peso en torno a 70 kilos. Además, presenta una mancha de nacimiento en el gemelo derecho y, en el momento de la desaparición, vestía un pantalón negro, una camiseta negra y blanca, y unas deportivas blancas.

La denuncia de su desaparición fue presentada este martes, iniciándose la búsqueda desde entonces. La familia pide colaboración ciudadana, y cualquier persona que tenga alguna pista debe ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer