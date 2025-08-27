La Guardia Civil busca a un joven desaparecido en Tomelloso desde el domingo

Se trata de un joven de pelo castaño, de una altura entre 1,80 y 1,85 metros, y de peso en torno a 70 kilos. Además, presenta una mancha de nacimiento en el gemelo derecho y, en el momento de la desaparición, vestía un pantalón negro, una camiseta negra y blanca, y unas deportivas blancas.

La denuncia de su desaparición fue presentada este martes, iniciándose la búsqueda desde entonces. La familia pide colaboración ciudadana, y cualquier persona que tenga alguna pista debe ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.