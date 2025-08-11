Festival Internacional del Cante de las Minas

Gregorio Moya gana el galardón más importante a nivel flamenco, y arrasa con cinco premios en el Festival del Cante de las Minas

Daniel López

El cantaor natural de Argamasilla de Alba, Gregorio Moya, ha recibido el premio de la Lámpara Minera en la sexagesimocuarta edición del Festival Internacional del Cante de las Minas celebrado este fin de semana en La Unión (Murcia). Hemos hablado con él en la sintonía de Onda Cero.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Gregorio Moya se ha alzado con un total de 5 premios de distintas modalidades y 29.000 euros, consiguiendo el máximo de reconocimientos a los que podía optar. Además, entre ellos se encuentra la Lámpara Minera, que, como nos afirma el cantaor, se trata del galardón más importante que puede ganar un artista a nivel flamenco.

Un premio que, asegura, conlleva una responsabilidad muy grande y que ha obtenido junto al guitarrista Paco Cortés: “Paco es un figura del cante con más de 40 años de trayectoria, que ha tocado a todos los grandes y ha tenido la amabilidad siempre de estar a mi lado. Para mí es un amigo”.

Finalmente, ha querido dedicar este galardón principalmente a su padre, que ha perdido en estos últimos años.

