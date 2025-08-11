Gregorio Moya gana el galardón más importante a nivel flamenco, y arrasa con cinco premios en el Festival del Cante de las Minas

Gregorio Moya se ha alzado con un total de 5 premios de distintas modalidades y 29.000 euros, consiguiendo el máximo de reconocimientos a los que podía optar. Además, entre ellos se encuentra la Lámpara Minera, que, como nos afirma el cantaor, se trata del galardón más importante que puede ganar un artista a nivel flamenco.

Un premio que, asegura, conlleva una responsabilidad muy grande y que ha obtenido junto al guitarrista Paco Cortés: “Paco es un figura del cante con más de 40 años de trayectoria, que ha tocado a todos los grandes y ha tenido la amabilidad siempre de estar a mi lado. Para mí es un amigo”.

Finalmente, ha querido dedicar este galardón principalmente a su padre, que ha perdido en estos últimos años.