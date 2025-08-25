La Feria de Tomelloso 2025 arranca con el pregón y se prepara para su día grande en honor a la Virgen de las Viñas

Según Javier Navarro, alcalde de la localidad, el día más importante es este lunes 25 de agosto, jornada en honor a la Virgen de las Viñas: “El día clave de la Feria y Fiestas de Tomelloso es el día 25. Al fin y al cabo, es el día en honor a nuestra patrona, pues se celebra la solemne función religiosa en la parroquia, que además cumple 450 años”.

Unas fiestas que no se quedan ahí, ya que el martes 26 se celebra el trigesimonoveno Día del Viticultor, con una gran entrega de reconocimientos, así como la decimotercera Fiesta del Vino, con la participación de numerosas bodegas. Por otro lado, el jueves 28 se celebra el Día del Niño con abundantes actividades dirigidas a los más pequeños o el Gran Festival Taurino Flamenco.

Finalmente, el último día de feria, el sábado 30, se llevará a cabo la aclamada Fiesta de las Letras, que estará acompañada de distintas exposiciones artísticas, entre la que destaca el I Certamen de Humor Gráfico “José Luis Cabañas”.