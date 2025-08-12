Éxito rotundo de la ruta solidaria de Ayuda en Acción en Campo de Criptana con 300 participantes y 1.330 euros recaudados

La ruta, que combina actividad física con el conocimiento del patrimonio local, ha contado con cerca de 300 personas llegadas de distintos puntos de la comarca que han realizado el paseo nocturno. Entre ellas, muchas familias con niños.

Asimismo, la recaudación del evento ha alcanzado los 1330 euros que serán destinados a dos proyectos sociales. Pedro Pablo Alberca es el voluntario fundador de Ayuda en Acción de Campo de Criptana: “Irán destinados al programa "Impulsa Valencia DANA", que Ayuda en Acción lleva trabajando desde enero de 2025, especialmente en los ejes de infancia, juventud y mujer. Otra parte de la recaudación será para Alcer, por la lucha de las enfermedades renales”.

Finalmente, ha querido agradecer a todos los participantes, voluntarios, patrocinadores y ayuntamiento en lo que ha sido la vigésima cuarta edición de esta ruta.