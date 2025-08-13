Gran Premio de España de Billar

Eugenio Cruz, presidente del club de billar Casino de Alcázar, pone en valor la importancia tanto para el club como para la localidad de acoger un Gran Premio de España

Daniel López

Alcázar de San Juan se va a convertir en el epicentro del mundo del billar al confirmarse que será la sede oficial de un Gran Premio de España de 2026 celebrado del 13 al 19 de abril. Hemos hablado en Onda Cero con Eugenio Cruz, presidente del club Casino de Alcázar.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Eugenio Cruz asegura que se trata de un absoluto orgullo para el club el hecho de que hayan aceptado su solicitud para ser sede de este torneo. Más teniendo en cuenta la corta vida de la asociación: “Nuestro club aquí en Alcázar lo creamos en el año 2016. En la vida del billar eso es muy poco. Nosotros estamos jugando los torneos en Castilla-La Mancha con otros clubes que llevan 30 o 40 años”.

Además, afirma que es un evento muy importante a nivel económico para el municipio con toda la gente que atraiga. Un emplazamiento muy justificado por parte de la federación, según dice Eugenio Cruz, al hallarse Alcázar de San Juan en una ubicación privilegiada para acoger este tipo de torneos.

Un campeonato de billar que será a 5 quillas, una modalidad poco conocida diferente a la tradicional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer