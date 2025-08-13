Eugenio Cruz, presidente del club de billar Casino de Alcázar, pone en valor la importancia tanto para el club como para la localidad de acoger un Gran Premio de España

Eugenio Cruz asegura que se trata de un absoluto orgullo para el club el hecho de que hayan aceptado su solicitud para ser sede de este torneo. Más teniendo en cuenta la corta vida de la asociación: “Nuestro club aquí en Alcázar lo creamos en el año 2016. En la vida del billar eso es muy poco. Nosotros estamos jugando los torneos en Castilla-La Mancha con otros clubes que llevan 30 o 40 años”.

Además, afirma que es un evento muy importante a nivel económico para el municipio con toda la gente que atraiga. Un emplazamiento muy justificado por parte de la federación, según dice Eugenio Cruz, al hallarse Alcázar de San Juan en una ubicación privilegiada para acoger este tipo de torneos.

Un campeonato de billar que será a 5 quillas, una modalidad poco conocida diferente a la tradicional.