El escritor alcazareño Zorann Petrovici revela el papel oculto de Alfonso XIII en la Primera Guerra Mundial en su libro "La guerra del rey"

El actual profesor de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad de Nebrija ha hablado sobre esta obra suya, donde se ha centrado en el polémico reinado de Alfonso XIII.

Más específicamente en su gran papel en la Primera Guerra Mundial, que asegura que ha pasado desapercibido: “Lo interesante de esta historia es ponernos en la situación de una España que es neutral en la Primera Guerra Mundial, y que por diversas razones, también entre ellas los propios compromisos que un país neutral adquiere en caso de una guerra, pues España se ve involucrada a nivel humanitario en muy diversos ámbitos”.

De esta manera, ahonda en la política exterior del rey Alfonso XIII basándose en historias reales y testimonios que ha adquirido, principalmente, del Archivo General de Palacio de Madrid.