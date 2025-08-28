"La Guerra del Rey" de Zorann Petrovici

El escritor alcazareño Zorann Petrovici revela el papel oculto de Alfonso XIII en la Primera Guerra Mundial en su libro "La guerra del rey"

Daniel López

Nos ha visitado en Onda Cero Alcázar de San Juan el escritor Zorann Petrovici, nacido en Rumanía pero criado en la localidad alcazareña. Una cita en la que nos ha hablado de su libro “La guerra del rey”, publicado el 30 de abril de este mismo año, en el que habla sobre algunos de los aspectos menos conocidos de Alfonso XIII.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

El actual profesor de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Universidad de Nebrija ha hablado sobre esta obra suya, donde se ha centrado en el polémico reinado de Alfonso XIII.

Más específicamente en su gran papel en la Primera Guerra Mundial, que asegura que ha pasado desapercibido: “Lo interesante de esta historia es ponernos en la situación de una España que es neutral en la Primera Guerra Mundial, y que por diversas razones, también entre ellas los propios compromisos que un país neutral adquiere en caso de una guerra, pues España se ve involucrada a nivel humanitario en muy diversos ámbitos”.

De esta manera, ahonda en la política exterior del rey Alfonso XIII basándose en historias reales y testimonios que ha adquirido, principalmente, del Archivo General de Palacio de Madrid.

