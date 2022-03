Encuentro literario con Sonsoles Ónega en el Toboso

La periodista y escritora Sonsoles Ónega visitó El Toboso para mantener un encuentro con sus lectores. En él, profundizó sobre los detalles de su último libro ‘Mil besos prohibidos’ y habló de su trayectoria profesional y su pasión por la literatura.

El encuentro está enmarcado dentro de las actividades que se están llevando a cabo durante todo el mes de marzo en la localidad organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Toboso y el Centro de la Mujer, con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

La escritora madrileña resaltó que este es el primer encuentro literario que lleva a cabo este año y se mostró muy contenta por inaugurar esta ruta anual en “un pueblo con tanta carga literaria”.

Sonsoles Ónega explicó que ‘Mil besos prohibidos’ “es un grito al amor, a retomar las historias que se quedan suspendidas por alguna circunstancia”. Asimismo, indicó que esta novela “coge a los lectores por la solapa y los agita para invitarlos a vivir” y añadió que “la lectura siempre nos permite evadirnos de la realidad tan tozuda y dolorosa”.

La también presentadora de televisión resaltó que “la lectura te da libertad” y apuntó que con “formación, información y lectura, somos ciudadanos libres”.

Respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, la periodista y escritora señaló que ha tenido la suerte de trabajar en entornos donde su condición de mujer “no ha pesado en absoluto” pero reconoció que “cuando te conviertes en madre, empiezas a ver que hay muchas barreras transparentes que nos cuesta superar”. Asimismo, aseguró que en el plano literario “parece que el hombre siempre tiene la voz universal y la mujer escribe para mujeres, pero aún así no he tenido que pelear como han peleado otras generaciones de mujeres”. No obstante, señaló que “hay pequeñas partículas tóxicas en el ambiente que aún nos siguen penalizando”.

Por su parte, la alcaldesa toboseña, Pilar Arinero, dio las gracias a Sonsoles Ónega por estar en El Toboso y “por ser ya parte de nuestra historia”. En este sentido, recordó que la Patria de Dulcinea “es uno de los pocos lugares reales que aparecen en la obra Don Quijote de La Mancha y por ello es la ‘meca’ a la que siempre han acudido importantes cervantistas y escritores, como Azorín o Galdós, entre otros muchos”, una lista a la que ahora se suma Ónega.

La alcaldesa y la concejal de Igualdad, Rosario Leo, hicieron entrega de un ramo de flores y una figura de Dulcinea a la escritora y la invitaron a conocer más a fondo la localidad.

Por su parte, la concejal de Cultura, Mari Carmen Morales, dio las gracias a todas las personas que colaboraron en este acto, especialmente al Club de Lectura Ínsula Barataria y a la presentadora del evento, a quien también se hizo entrega de un obsequio. Asimismo, Morales expresó su deseo de que “la palabra sea siempre la protagonista en nuestras vidas”.

El acto, que tuvo lugar en el Auditorio Municipal José Ángel Muñoz, estuvo conducido por la periodista Victoria Férreo, quien, a través de diferentes preguntas a modo de entrevista, fue abordando cuestiones muy diferentes sobre las que Sonsoles Ónega aportó su opinión.

Al finalizar el encuentro, la escritora firmó ejemplares de su obra entre los asistentes.