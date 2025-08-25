Daimiel dará la bienvenida a su Feria y Fiestas 2025 con conciertos de renombre y regresos taurinos

Aunque este sábado 30 de agosto la Feria va a estar ya en marcha con la apertura de las atracciones o actividades como el Baile del Vermut y la Zona Joven, la inauguración oficial tiene lugar la tarde-noche del domingo.

Entre los eventos musicales más relevantes encontramos el concierto de Manuel Carrasco, que actuará en la localidad daimieleña el 5 de septiembre, o el de Camela, en la propia noche del estreno oficial de las fiestas. Asimismo, en cuanto a la corrida de toros, vamos a contar con el regreso del torero local Luis Miguel Vázquez.

Finalmente, también habrá otras citas importantes, como el Día de las Peñas, en una festividad en honor a la Virgen de las Cruces.