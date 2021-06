¿Cuándo abre la piscina municipal en Quintanar de la Orden"

Este año, y puesto que la situación respecto al Covid-19 está más controlada y la vacunación marcha a buen ritmo la Concejalía de Deportes ha decidido abrir la piscina municipal de verano desde este sábado, 12 de junio en horario de lunes a domingo de 11 a 20.00 horas.

Tal y como explicaba el concejal de Deportes, Carmelo Carretero, la decisión de abrirla se ha tomada tras estudiar detenidamente la situación frente a la pandemia, así como todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar para que la Piscina sea un lugar seguro para los usuarios.

En ese sentido, apuntaba que el recinto tendrá un aforo máximo de 500 personas a las que se les tomará la temperatura a la entrada y que deberán guardar la distancia de seguridad una vez pasen al interior. Por otro lado se instalarán geles desinfectantes para que los usuarios tengan acceso a los mismos y será obligatorio el uso de mascarilla.

Por otro lado, este año, no se podrán sacar abonos, se pasará a la piscina pagando una entrada que tendrá un precio general para los mayores de 14 años de 1,50€ y para jubilados, discapacitados y niños hasta 14 años será de 0.50€. Además, si se sale del recinto no se podrá volver a pasar con la misma entrada, se deberá pagar una nueva siempre y cuando no esté completo el aforo.

Desde la Concejalía de Deportes ruegan a la ciudadanía responsabilidad a la hora de hacer uso de este servicio tan demandado en esta época del año cumpliendo con las medidas establecidas, con el fin de que la piscina pueda mantenerse abierta durante todo el verano y no se produzcan incidentes.