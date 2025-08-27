Memoria de Cruz Roja de Alcázar de San Juan

Cruz Roja de Alcázar presenta su memoria 2024 con más de 16.500 personas atendidas, y presencia en emergencias nacionales e internacionales

Daniel López

Esta mañana se ha presentado la memoria de trabajo de 2024/25 de Cruz Roja de Alcázar de San Juan. Un estudio con grandes cifras donde han dado respuestas a necesidades de vulnerabilidad de personas de numerosos municipios de la comarca.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

La Cruz Roja de la localidad alcazareña ha publicado los resultados de la acción de la asociación en el último periodo anual. Un intervalo donde también han estado presentes en emergencias nacionales como la DANA de Valencia, o internacionales como la franja de Gaza.

Entre los datos más destacados, en Alcázar de San Juan, encontramos que ha habido cerca de 12.000 personas beneficiarias de actividades de sensibilización, más de 16.500 personas atendidas y casi 4.600 personas beneficiadas. Unos resultados que no se hubieran obtenido sin el apoyo institucional, y de otras corporaciones. Jesús Rodríguez es el presidente de Cruz Roja en el municipio: “También de otras asociaciones, con las cuales colaboramos activamente y que nos ayudan a la consecución de estos fines que estamos planteando, tanto de la sociedad civil como del mundo empresarial”.

Finalmente, ha remarcado que se han dirigido a todos los ámbitos de la población, como son el empleo, la educación o la inclusión social, pero centrando su acción en 3 colectivos fundamentales: personas mayores, personas migrantes, e infancia y juventud.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer