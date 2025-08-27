Cruz Roja de Alcázar presenta su memoria 2024 con más de 16.500 personas atendidas, y presencia en emergencias nacionales e internacionales

La Cruz Roja de la localidad alcazareña ha publicado los resultados de la acción de la asociación en el último periodo anual. Un intervalo donde también han estado presentes en emergencias nacionales como la DANA de Valencia, o internacionales como la franja de Gaza.

Entre los datos más destacados, en Alcázar de San Juan, encontramos que ha habido cerca de 12.000 personas beneficiarias de actividades de sensibilización, más de 16.500 personas atendidas y casi 4.600 personas beneficiadas. Unos resultados que no se hubieran obtenido sin el apoyo institucional, y de otras corporaciones. Jesús Rodríguez es el presidente de Cruz Roja en el municipio: “También de otras asociaciones, con las cuales colaboramos activamente y que nos ayudan a la consecución de estos fines que estamos planteando, tanto de la sociedad civil como del mundo empresarial”.

Finalmente, ha remarcado que se han dirigido a todos los ámbitos de la población, como son el empleo, la educación o la inclusión social, pero centrando su acción en 3 colectivos fundamentales: personas mayores, personas migrantes, e infancia y juventud.