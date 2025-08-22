Fuegos Artificiales de la Feria de Ciudad Real

Ciudad Real mantiene el espectáculo de fuegos artificiales para cerrar las fiestas tras descartar riesgo extremo de incendios

Daniel López

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha confirmado la celebración esta noche del espectáculo de fuegos artificiales para despedir su Feria y Fiestas 2025. Un evento que se puso en duda tras el posible riesgo que podía suponer esta actividad debido a los incendios forestales que afectan a la ciudad.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, ha asegurado que Ciudad Real va a contar con esta exhibición pirotécnica después de que el índice de propagación de incendios se encuentre actualmente en un nivel moderado. Una categoría que está fuera del riesgo extremo, por la que se hubiera suspendido este acto con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

De esta manera, el espectáculo tiene lugar esta misma noche en las inmediaciones del Recinto Ferial “La Granja” a las 24:00 horas, con una traca final de 137 kilos de pólvora en 15 minutos que iluminarán el cielo de la ciudad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer