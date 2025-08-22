Ciudad Real mantiene el espectáculo de fuegos artificiales para cerrar las fiestas tras descartar riesgo extremo de incendios

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, ha asegurado que Ciudad Real va a contar con esta exhibición pirotécnica después de que el índice de propagación de incendios se encuentre actualmente en un nivel moderado. Una categoría que está fuera del riesgo extremo, por la que se hubiera suspendido este acto con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

De esta manera, el espectáculo tiene lugar esta misma noche en las inmediaciones del Recinto Ferial “La Granja” a las 24:00 horas, con una traca final de 137 kilos de pólvora en 15 minutos que iluminarán el cielo de la ciudad.