Cierre preventivo esta tarde del Parque Alces de Alcázar de San Juan por tratamiento contra mosquitos

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha informado del cierre a partir de las 14:30 horas del Parque Alces con motivo de un tratamiento contra mosquitos que se va a llevar a cabo.

Asimismo, aseguran que se trata de una medida preventiva, debido a que en los próximos días se espera una suavización de las temperaturas y un aumento de la humedad. Unas condiciones que favorecen la abundancia de mosquitos, especialmente en zonas con vegetación.

Finalmente, también han pedido limitar el paso por el Arroyo de la Serna durante esta tarde, en una actuación con el objetivo de eliminar larvas y dejar el parque lo mejor posible antes de la celebración de la Feria y Fiestas del municipio.