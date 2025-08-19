Castilla-La Mancha refuerza su liderazgo en salud bucodental con más de 5 millones de euros en inversiones

Se trata de un nuevo equipamiento que está integrado en el Plan de Renovación de Salud Bucodental, que ya se encuentra en una segunda fase. En este sentido, ya se han invertido 5,2 millones de euros de los 7,5 millones en total provenientes de los fondos del Ministerio de Sanidad.

Dentro de este programa de renovación en las unidades de salud bucodental de toda la región, se han instalado 135 unidades de radiología intraoral o han habilitado 134 estilizadores a vapor de última generación, entre otras mejoras. De esta manera, Montserrat Hernández ha asegurado que Castilla-La Mancha es pionera en la salud bucodental: “Contamos con 6 unidades de salud bucodental especiales, algo como les digo pionero. Somos referentes a nivel nacional”.

Finalmente, ha destacado la gran inversión realizada en el Centro de Salud Alcázar 2, alegando que solo en equipamiento han destinado más de 175.000 euros.