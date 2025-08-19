Salud Bucodental

Castilla-La Mancha refuerza su liderazgo en salud bucodental con más de 5 millones de euros en inversiones

Daniel López

La directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Montserrat Hernández, ha visitado esta mañana los nuevos equipos instalados en la Unidad de Salud Bucodental del Centro de Salud 2 de Alcázar de San Juan, en la que ha hecho un balance muy positivo de las renovaciones que se han realizado en la región en esta rama sanitaria.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de un nuevo equipamiento que está integrado en el Plan de Renovación de Salud Bucodental, que ya se encuentra en una segunda fase. En este sentido, ya se han invertido 5,2 millones de euros de los 7,5 millones en total provenientes de los fondos del Ministerio de Sanidad.

Dentro de este programa de renovación en las unidades de salud bucodental de toda la región, se han instalado 135 unidades de radiología intraoral o han habilitado 134 estilizadores a vapor de última generación, entre otras mejoras. De esta manera, Montserrat Hernández ha asegurado que Castilla-La Mancha es pionera en la salud bucodental: “Contamos con 6 unidades de salud bucodental especiales, algo como les digo pionero. Somos referentes a nivel nacional”.

Finalmente, ha destacado la gran inversión realizada en el Centro de Salud Alcázar 2, alegando que solo en equipamiento han destinado más de 175.000 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer