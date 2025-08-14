La Casa de las Artes y las Letras de Tomelloso abrirá sus puertas en 2026 como homenaje a la creación local

Javier Navarro ha asegurado que la Casa de las Artes y las Letras pretende ser un espacio para todos aquellos artistas locales, que han cedido sus obras al municipio. Además, también hay intención de dotar al centro cultural de salas infantiles y juveniles, dice, para que los más pequeños también disfruten de la cultura.

Un proyecto, ahora mismo en obras, que está dividido en dos procesos diferentes: “Es un proyecto de obra y otro de instalaciones que se están desarrollando, y que prácticamente en unas semanas quedarán finalizados. Y procederemos ya a realizar el proyecto museístico de la Casa de las Artes y las Letras”.

De esta manera, espera que la apertura del centro, ubicada en la Casa del Gallego, se produzca a mediados de 2026.