Balance del Carnaval de Verano de Herencia

El Carnaval de Verano de Herencia reúne a más de 4.000 personas y se convierte en el más multitudinario de su historia

Daniel López

El Carnaval de Verano de Herencia del pasado fin de semana se ha convertido en el más multitudinario de su historia después de que más de 4.000 personas se congregasen en las calles del municipio.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Han sido dos jornadas de celebración que han superado todas las expectativas de participación, así como afirma el alcalde de la localidad, Sergio García-Navas. Unas 4.000 personas que superan las algo más de 3.000 que se reunieron en la edición de 2024, que fue calificada en ese momento como la más popular en las calles.

El objetivo este año era el de superar la participación de ediciones pasadas, haciendo tanto la Gala Drag del viernes como el pasacalles del sábado, llenos absolutos. Todo ello, acompañado del reconocimiento del carnaval como Bien de Interés Cultural, que ha elevado el interés de esta festividad en la que no ha habido ningún tipo de incidencias.

