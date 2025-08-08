Carnaval de Verano de Herencia

El Carnaval de Herencia aspira a batir récords de participación con un programa con novedades

Daniel López

Hoy comienza el Carnaval de Verano de Herencia, con una ambiciosa programación el 8 y 9 de agosto que pretende superar las cifras de ediciones anteriores, donde se alcanzaron entre 3.000 y 4.000 personas en las calles del municipio

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

El interés del Carnaval de Verano de Herencia se ha disparado por el éxito local en el programa del Grand Prix, haciendo que las previsiones sean las de superar el aforo de años pasados. Así lo afirma el concejal de Cultura y Juventud, Aitor Gallego, quien además alaba el sentimiento que hay por el carnaval durante todo el año y que les ha hecho recibir recientemente el reconocimiento de Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Una celebración que comienza esta misma noche con la primera Gala Drag, una propuesta que combina espectáculo, reivindicación y arte donde 10 participantes van a competir por el título de Reina del Carnaval, y a la que le seguirá una fiesta de inauguración.

Asimismo, el día grande será mañana, 9 de agosto, con la celebración del tradicional pasacalle nocturno, a la que se le suma actividades de cabezudos, charangas o DJs. Todo en una fiesta que se ha convertido en una de las citas más importantes de la región.

