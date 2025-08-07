Feria y Fiestas Municipales

Campo de Criptana presenta hoy la programación de la Feria y Fiestas 2025, que comenzarán con el concierto de Melody

Daniel López

Esta mañana se presenta en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Campo de Criptana la programación de la Feria y Fiestas del 2025, que da comienzo el viernes 22 de agosto.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

La localidad criptanense está preparada para acoger unas fiestas en honor al Santísimo Cristo de Villajos que empezarán por todo lo alto con el concierto de Melody la noche del 22 de agosto.

Sin embargo, Santiago Lázaro, alcalde del municipio, ha querido poner en valor toda la programación en general con una agenda realmente variada e intensa: “Tenemos un mes de agosto superintenso con la feria y fiestas, que empieza el 22 con el concierto de Melody. Pero con muchísimas actividades que hacen de Criptana un lugar fantástico para pasar parte del verano”.

En la presentación de las actividades de esta mañana va a intervenir el concejal de festejos, Bernabé Manzaneque.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer