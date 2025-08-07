Campo de Criptana presenta hoy la programación de la Feria y Fiestas 2025, que comenzarán con el concierto de Melody

La localidad criptanense está preparada para acoger unas fiestas en honor al Santísimo Cristo de Villajos que empezarán por todo lo alto con el concierto de Melody la noche del 22 de agosto.

Sin embargo, Santiago Lázaro, alcalde del municipio, ha querido poner en valor toda la programación en general con una agenda realmente variada e intensa: “Tenemos un mes de agosto superintenso con la feria y fiestas, que empieza el 22 con el concierto de Melody. Pero con muchísimas actividades que hacen de Criptana un lugar fantástico para pasar parte del verano”.

En la presentación de las actividades de esta mañana va a intervenir el concejal de festejos, Bernabé Manzaneque.