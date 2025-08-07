Feria y Fiestas Municipales

Campo de Criptana presenta una Feria y Fiestas 2025 con más de 100 actividades y novedades como el regreso del Grand Prix

Daniel López

Esta mañana, a raíz de la celebración del Jueves del Cristo, se ha presentado de forma completa en Campo de Criptana la programación de su Feria y Fiestas 2025 de la mano del concejal de festejos, Bernabé Manzaneque.

Se trata de unas celebraciones que van a contar con más de un centenar de actividades para todos los gustos y edades, siendo los días centrales del 23 al 28 de agosto con el objetivo de hacer disfrutar al pueblo y a los que decidan visitar el municipio. En este sentido, se van a mantener actividades ya tradicionales como los concursos gastronómicos, los encuentros o los bailes del vermut.

Además, Bernabé Manzaneque también ha querido mencionar una serie de novedades de cara a esta edición: “Novedades como el regreso del Grand Prix en la última tarde de feria, o La Caseta, una novedosa zona de ocio que a través de Espacio Natura llenará los tardeos en el recinto ferial todas las tardes de feria”.

Finalmente, toda la programación está cargada de conciertos, actividades deportivas o días grandes como el del niño, el del manchego o el del agricultor. Un programa que ya está disponible de manera digital en la web del ayuntamiento, y que estará disponible de forma impresa a partir de mañana en la Casa de Cultura.

