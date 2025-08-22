Campo de Criptana arranca su Feria 2025 con la emblemática Fiesta Ye-yé: música, desfile y ambiente sesentero en la Sierra de los Molinos

Se trata de una fiesta temática con música y disfraces inspirados en los años 60 y 70. Una celebración que ya tiene una larga tradición y que, como cada año, da el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas de Campo de Criptana.

El festejo tendrá grupos musicales de la época en la que está ambientada que actuarán en vivo desde las 00:00 hasta las 08:00 horas. Todo ello precedido de un desfile en el que las asociaciones locales colaboran con carrozas y vehículos de época al ritmo del estilo ye-yé, y un espectáculo de fuegos artificiales.

Finalmente, toda esta fiesta ye-yé también va a contar con concursos, premios, sorpresas y servicios de comida para animar la celebración.