Feria y Fiestas Municipales

Campo de Criptana arranca su Feria 2025 con la emblemática Fiesta Ye-yé: música, desfile y ambiente sesentero en la Sierra de los Molinos

Daniel López

Campo de Criptana da comienzo a su Feria 2025 y, como ya es tradición, mañana se celebra la Fiesta Yeyé, una cita celebrada anualmente desde hace 35 años que siempre marca el inicio de la festividad criptanense.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de una fiesta temática con música y disfraces inspirados en los años 60 y 70. Una celebración que ya tiene una larga tradición y que, como cada año, da el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas de Campo de Criptana.

El festejo tendrá grupos musicales de la época en la que está ambientada que actuarán en vivo desde las 00:00 hasta las 08:00 horas. Todo ello precedido de un desfile en el que las asociaciones locales colaboran con carrozas y vehículos de época al ritmo del estilo ye-yé, y un espectáculo de fuegos artificiales.

Finalmente, toda esta fiesta ye-yé también va a contar con concursos, premios, sorpresas y servicios de comida para animar la celebración.

