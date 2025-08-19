La Camerata Cervantina actúa esta noche en Alcázar de San Juan en su 20 aniversario encima de los escenarios

La Camerata Cervantina visita Alcázar de San Juan después de que haya recorrido numerosos puntos de la península en este último año, expandiendo nuestro folklore. Asimismo, también han llevado a cabo la Ruta del Quijote, que les ha hecho actuar en todas las provincias manchegas.

Ahora paran en la localidad alcazareña, en un momento importante donde cumplen 20 años encima de los escenarios, y donde están terminando de grabar su sexto disco. Antonio Maldonado: “Espero poder presentarlo en Alcázar de San Juan, en el auditorio municipal, a finales del mes de enero. Estamos en ello con el gobierno municipal y con el patronato de cultura”.

De esta manera, siguen divulgando el conocimiento de nuestra música tradicional, sientiéndose muy orgullosos de la tierra en la que estamos en este sentido.