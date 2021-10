Cambio en la redacción de ordenanza de terrazas en Tomelloso

El pleno municipal del Ayuntamiento de Tomelloso ha aprobado, en la sesión ordinaria de este mes de octubre, celebrada hoy miércoles, una modificación en la redacción de uno de los artículos de la Ordenanza Reguladora de la Instalación de terrazas y otros elementos asociados a la hostelería y el comercio en la vía pública, con el fin de aunar los intereses generales con los del sector de la hostelería, que ha demandado el cambio. En la misma sesión se ha aprobado una modificación de créditos, en la modalidad de suplemento de crédito, por importe de 154.000 euros. El foco de atención ha estado en la sesión de este mes en el apartado de ruegos y preguntas, donde se ha hablado de la Muestra Alimentaria, de propuestas fiscales o del barrio San Juan, entre otras cuestiones

La modificación en la redacción de la citada ordenanza tiene que ver con la posibilidad de que los bares especiales incluidos en el apartado 9 del anexo de la Ley 7/2011, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha (bares con ambientación musical con o sin actuaciones en directo) cuenten con terraza, existiendo establecimientos de esta categoría a los que se ha venido autorizando la misma con anterioridad.

En la nueva redacción queda de manifiesto además, que la concesión de la licencia está sujeta a las limitaciones de horarios, prohibición de emisión de música al exterior, etc. comunes a todos los veladores autorizados, de manera que al tratarse de bares con ambientación musical, no pueden extender tales condiciones al exterior del local, que debe seguir manteniendo las condiciones de su funcionamiento en el interior ( niveles máximos sonoros, aislamiento acústico, doble puerta de acceso que debe permanecer cerrada, etc.).

Ruegos y preguntas

Buena parte del apartado de ruegos y preguntas se ha dedicado a hablar de la Muestra Alimentaria que se celebró en la Plaza de España la pasada semana y que para el grupo popular se ha saldado “con balance positivo”, aunque “hay cosas que pulir”, ha dicho Eloísa Perales, concejala del PP, como el precio del stand para los expositores que, según ha dicho es caro. También ha lamentado la ausencia de empresas emblemáticas de la localidad, del sector agroalimentario, la falta de degustaciones en muchos stands por carecer de medidas de limpieza para hacerlo, según ha dicho, o que no haya habido mayor promoción de la muestra fuera de la localidad.

El concejal de Turismo, Raúl Zatón ha señalado que el precio era de 350 euros por stand los cuatro días, cantidad que no considera elevada, teniendo en cuenta, además, que es la misma que algunas de las empresas participantes destinaban en anteriores ediciones a dotación de premios en los concursos organizados en torno a la muestra. Ha aclarado además que aquellos expositores que quisieron ofrecer degustaciones pudieron hacerlo sin problema, porque no se limitó esa posibilidad.

Tanto Zatón como el concejal de Promoción Económica, Iván Rodrigo, han incidido en que la actual Muestra dista mucho de la que se organizaba cuando gobernó el PP, que tan solo ponía a disposición de cada expositor un metro cuadrado en la Posada de los Portales. Además, Rodrigo, contestando a las críticas de la concejala popular, que según ha dicho, “echó en falta” su presencia en la muestra, ha asegurado que no solo estuvo en ella cuando el trabajo se lo permitió, sino que su participación en la misma ha ido más allá de “hacerse fotos stand por stand, como han hecho los concejales del PP”, ha argumentado, puesto que ha trabajado “para la Muestra” junto con los concejales de Turismo y Agricultura.

Los populares han lamentado, en otro orden de cosas, que no hayan sido debatidas en Comisión ni llevadas a pleno, por tanto, las catorce medidas fiscales presentadas al equipo de gobierno. El concejal de Hacienda, Francisco José Barato, ha argumentado que ha sido así porque se presentaron con poco tiempo para que eso fuera posible y ha añadido que, además, algunas de ellas “no tienen cabida legal”. El portavoz del PP, Javier Navarro, ha aprovechado para anunciar que han presentado una propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, con motivo del fin de la prórroga de la tasa cero en el ejercicio 2022.

Otra de las cuestiones que ha centrado el debate del pleno es la seguridad en el Barrio San Juan. El portavoz del PP ha lamentado que no se haya debatido aún la moción que presentó su grupo sobre la ocupación ilegal de viviendas y ha pedido al equipo de gobierno que informe sobre el trabajo que está desarrollando con la Junta de Comunidades en esta materia. Tanto el concejal de Seguridad como la alcaldesa han recordado a Navarro el gran trabajo que Policía Local y Guardia Civil están desarrollando en ese barrio de la localidad en materia de seguridad, ante las dificultades que presenta y las inversiones programadas por el equipo de gobierno desde hace seis años en la zona, que han incluido iluminación, mejoras en el Parque Urbano Martínez, cambio de acerados o acondicionamiento de la avenida Virgen de las Viñas.