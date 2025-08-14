Balance Vendimia Bodegas Símbolo 2025

Calidad excelente, menos producción y buena rentabilidad marcan el inicio de campaña en Bodegas Símbolo

Daniel López

La presidenta de Bodegas Símbolo de la Cooperativa Nuestra Señora de Criptana, María José Pérez, ha hecho un balance de lo que se lleva de vendimia hasta el momento.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

María José Pérez asegura que la campaña ha comenzado este martes, teniendo ya casi 300.000 kilos de la variedad Chardonnay en su cooperativa. También ha afirmado que se ha recogido algo de la variedad Sauvignon, todo ello con una calidad óptima: “La verdad que la calidad está siendo excelente. Hay un grado de azúcar más alto que el año pasado. Está todo muy sano, la primavera nos acompañó”.

Asimismo, ha expresado que si bien es cierto que se espera en torno a un 5% menos de producción con respecto al año pasado, la rentabilidad económica de los agricultores va a ser similar debido a este grado más de azúcar.

Finalmente, ha aprovechado para poner en valor la séptima gala de Premios Símbolo que se celebra este sábado, donde se reconocerá a los socios más experimentados, a restauradores y a fotos artísticas relacionadas con el mundo del vino.

