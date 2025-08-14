Calidad excelente, menos producción y buena rentabilidad marcan el inicio de campaña en Bodegas Símbolo

María José Pérez asegura que la campaña ha comenzado este martes, teniendo ya casi 300.000 kilos de la variedad Chardonnay en su cooperativa. También ha afirmado que se ha recogido algo de la variedad Sauvignon, todo ello con una calidad óptima: “La verdad que la calidad está siendo excelente. Hay un grado de azúcar más alto que el año pasado. Está todo muy sano, la primavera nos acompañó”.
Asimismo, ha expresado que si bien es cierto que se espera en torno a un 5% menos de producción con respecto al año pasado, la rentabilidad económica de los agricultores va a ser similar debido a este grado más de azúcar.
Finalmente, ha aprovechado para poner en valor la séptima gala de Premios Símbolo que se celebra este sábado, donde se reconocerá a los socios más experimentados, a restauradores y a fotos artísticas relacionadas con el mundo del vino.