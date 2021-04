ASECEM presenta distintas propuestas para mejorar las zonas comerciales de la ciudad

El pasado 25 de marzo, el vicepresidente de ASECEM, Gustavo González y los dos vocales, Estela Sánchez y Fernando Barrilero se reunían con la Concejal del área de comercio Bárbara Sánchez-Mateos, para presentarle una serie de propuestas no sólo para atraer a los ciudadanos al pequeño comercio, sino para atraer a la gente de fuera, volviendo a hacer de nuestro eje comercial un referente y un atractivo, y para exponerles otras cuestiones que interesan a la asociación a los autónomos y PYMES.

Entre las propuestas presentadas los representantes de ASECEM hicieron hincapié en la limpieza de las calles principales, ya que sobre todo la Calle Castelar que es la más transitada sufre la continua suciedad debido a los orines de las mascotas, proponiendo mesas informativas donde se les regale a los dueños botellitas con agua y lejía que ya son muy corrientes en otras ciudades, y sancionar de una manera ejemplar a todos aquellos que no cumplan con las ordenanzas municipales en cuanto a las mascotas, ya que el Ayuntamiento ha dispuesto en varios puntos de la ciudad los PIPI CAN, pero los dueños siguen viendo más atractivo el centro, con el problema no sólo de las manchas, sino del terrible olor.

El arreglo del mobiliario urbano, la decoración floral, el sombraje y el mantenimiento de las calles comerciales, puntos de recogida de tapones para fines solidarios en Castelar y Paseo de la Estación y publicidad de apoyo al comercio en vallas publicitarias y banderines por las entradas a la ciudad, fueron otras de las propuestas hechas por ASECEM, de algunas ya se había hablado meses atrás en reuniones con todos los comercios de la Castelar, "pero que a fecha de hoy no se ha visto ningún tipo de actuación y ya hemos entrado en primavera, una época en la que si la ciudad estuviera atractiva y teniendo en cuenta el cierre de la Comunidad vendrían muchos más turistas de la región, algo que sin duda ayudaría en estos terribles momentos al comercio y a la hostelería", añaden en nota de prensa.

Así mismo se le pidió que de alguna manera se dinamizara la parte alta de la Castelar y el Paseo de la Estación, zonas de gran atractivo que están totalmente olvidadas y ya que se va a poner en marcha el proyecto “Alcázar en tus cenizas” se podría pensar en otra serie de actividades como torneos de Ajedrez o juegos de mesa etc…al aire libre y así atraer a gente a Alcázar y más a esas zonas tan desiertas y recuperar el proyecto de “Puerta de la Castelar”.

Ante la continua gente que pasa tanto al Callejón de la Plaza como al Callejón de la Castelar a utilizarlo de urinario, se le solicitó al ayuntamiento unos urinarios portátiles, "ya que el olor es insoportable, aparte de la mala imagen de esos dos callejones, que más que de paso, son de desahogo….."

En el terreno económico, se pidió que el sobrante de los 75.000€ de las ayudas concedidas en 2019 se volviera a presupuestar para ayudas directas, no en el IBI de los dueños de los locales,

sino directamente al inquilino, presentando los recibos de alquiler y los contratos de los mismos.

Para terminar, se comentó el problema que hay de aparcamiento y se solicitó dar una serie de charlas en los Institutos, para el curso que viene, sobre la diferencia entre las compras por Internet y en el pequeño comercio, así cómo recordar que está pendiente la firma del convenio ASECEM-AYUNTAMIENTO, pendiente desde 2019 e inexistente desde 2013.

También agradecieron al Ayuntamiento las ayudas que se han recibido por parte de la asociación, siendo estas de 950€ más a parte de los 950€ anuales y los 1.000€ del proyecto “EMPRESA RESPONSABLE”, en colaboración con FECIR.

La Concejal de comercio trasladó por su parte a los representantes de ASECEM, la intención del Ayuntamiento de estudiar todas las propuestas.