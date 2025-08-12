Ana Isabel Ruiseco, presidenta de Consejoven: "El papel que jugamos a día de hoy los jóvenes es el de ser agentes de cambio"

Ana Isabel Ruiseco asegura que la generación actual de jóvenes es un colectivo muy incomprendido que, a su vez, vive en un continuo cambio. Esto nos cuenta: “El papel que jugamos a día de hoy los jóvenes es el de ser agentes de cambio. Somos innovación y esperanza para el mundo que tenemos, y para el mundo que nos viene. Y también creo que servimos para visibilizar todos los desafíos de la vida de hoy en día”.

En este sentido, también critica el hecho de que no se les esté dando el espacio que necesitan, y que cada vez son mayores las inquietudes que a las que se enfrentan. Entre ellas, menciona el tema de la vivienda o de la precariedad laboral.

Finalmente, alega que espera ideas frescas de las nuevas generaciones que cuestionen las estructuras obsoletas que tenemos a día de hoy.