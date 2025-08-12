Día Internacional de la Juventud 2025

Ana Isabel Ruiseco, presidenta de Consejoven: "El papel que jugamos a día de hoy los jóvenes es el de ser agentes de cambio"

Daniel López

Este 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una conmemoración que se lleva celebrando anualmente desde el año 2000. Con motivo de esta celebración, hemos hablado en Onda Cero con la presidenta de la organización juvenil Consejoven de Ciudad Real, Ana Isabel Ruiseco, para que nos cuente la situación actual a la que se enfrentan los jóvenes.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Ana Isabel Ruiseco asegura que la generación actual de jóvenes es un colectivo muy incomprendido que, a su vez, vive en un continuo cambio. Esto nos cuenta: “El papel que jugamos a día de hoy los jóvenes es el de ser agentes de cambio. Somos innovación y esperanza para el mundo que tenemos, y para el mundo que nos viene. Y también creo que servimos para visibilizar todos los desafíos de la vida de hoy en día”.

En este sentido, también critica el hecho de que no se les esté dando el espacio que necesitan, y que cada vez son mayores las inquietudes que a las que se enfrentan. Entre ellas, menciona el tema de la vivienda o de la precariedad laboral.

Finalmente, alega que espera ideas frescas de las nuevas generaciones que cuestionen las estructuras obsoletas que tenemos a día de hoy.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer