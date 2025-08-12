Almudena Moya, alcaldesa de Cinco Casas, asume la presidencia del Grupo de Desarrollo Rural Mancha Norte tras el relevo pactado

El grupo Mancha Norte, que abarca hasta 9 municipios de la comarca impulsando su desarrollo económico, social y cultural, ha cambiado hoy su presidencia a favor de Almudena Moya. Una nueva legislatura que ya estaba pactada en dos etapas en cumplimiento del acuerdo de relevo alcanzado tras el empate en los resultados de la elección.

De esta manera, la alcaldesa de Cinco Casas presidirá la agrupación de desarrollo rural otros dos años, comprometiéndose a continuar con los objetivos del proyecto y a buscar financiación de forma incansable.

Asimismo, Alberto Lara ha asegurado que deja la jefatura con la mayor parte del presupuesto asignado ya ejecutado, y con la satisfacción del deber cumplido.