Alcázar de San Juan presenta su Feria 2025 con actividades para todas las edades, más pólvora en los fuegos artificiales y 3 escenarios principales

Se va a tratar de unas fiestas enfocadas en 3 escenarios principales por el día, que son la Piscina Municipal, el Parque Alces y la Plaza de España. Una feria que está especialmente dirigida tanto a los niños, con el día del agua, actuaciones de magia, y talleres y conciertos infantiles, como para los más seniors, con numerosas muestras gastronómicas que, como novedad, contarán con más parcelas.

Por otro lado, también cabe destacar el espectáculo inaugural de fuegos artificiales. Javier Castellanos es el concejal de Festejos: “Este año lanzaremos 303 kilos de pólvora negra, sumamos unos 4-5 kilos con respecto al año anterior. Somos la localidad de la provincia de Ciudad Real que en un mismo espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales lanzamos más pólvora”.

Finalmente, ha destacado otras novedades como el cambio de las luminarias decorativas, en una programación donde los conciertos de noche también tendrán una gran importancia.