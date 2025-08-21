Modificación del horario de autobús

Alcázar de San Juan adapta el horario del autobús urbano entre el 3 y 8 de septiembre con motivo de la Feria y Fiestas 2025

Daniel López

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha anunciado que va a haber un horario especial del autobús urbano durante la Feria y Fiestas 2025.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Debido a la celebración de las festividades de la localidad, el ayuntamiento ha adaptado los horarios del autobús urbano con el objetivo de garantizar la seguridad, y de facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes durante esos días de gran afluencia.

De esta manera, los días 3, 4 y 5 de septiembre habrá un servicio de mañana que irá de 07:15 a 13:45 horas, con última salida desde la Plaza de España, y un servicio nocturno de 22:00 a 02:00 horas, con primera y última salida desde el Recinto Ferial. Asimismo, los días 6, 7 y 8 de septiembre únicamente se habilitará el horario nocturno expuesto para los días anteriores.

Finalmente, los días 1 y 2 de septiembre, el autobús se mantendrá en su horario habitual.

