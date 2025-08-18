Adjudicación de obras del IES Juan Bosco

Adjudicadas las obras de construcción del nuevo edificio en el IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan por 3,7 millones de euros y plazo de ejecución de 8 meses

Daniel López

El gobierno regional ha adjudicado las obras de construcción de un nuevo edificio de talleres de formación profesional en el IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan. Un centro educativo referente en la comarca que Emiliano García-Page prometió reformar.

Onda Cero Ciudad Real

Alcázar de San Juan |

Se trata de unas obras con una inversión de 3,7 millones de euros, que suponen la mayor de las previstas en estos momentos de los centros educativos de la provincia de Ciudad Real.

El objetivo del proyecto es realizar un nuevo edificio de altas prestaciones que acoja talleres de los profesionales de electricidad y de mecanizado. Una construcción ya prometida por el gobierno de Castilla-La Mancha, así como asegura José Caro, delegado de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real: “Estamos ante un trámite importante y muy esperado por la comunidad educativa, ya que forma parte de un compromiso del presidente Emiliano García-Page para dar solución a las necesidades formativas tanto del alumnado como del profesorado de este centro”.

El plazo de ejecución previsto es de ocho meses, en una intervención contemplada en tres fases. Una primera, que es la adjudicación ya anunciada, que será seguida de una reforma integral del edificio principal, y de la ampliación de espacios junto a la construcción de un pabellón deportivo.

