Abren las inscripciones para la Noche de Gachas de Alcázar de San Juan, con 500 parcelas disponibles

Se trata de la trigésima octava edición de esta noche popular, que estará amenizada con DJ, y que abre hoy las inscripciones a la hora de apertura de la Oficina de Turismo.

Unos alistamientos para las gachas que se hacen aparte de las demás demostraciones gastronómicas. Así lo explica Javier Castellanos, concejal de festejos: “Las gachas, con la afluencia que hay, teniendo en cuenta que ponemos en liza 500 parcelas, intentamos dar un plazo diferente a estas otras demostraciones. Y que quede ya algún residuo, por así decir, y no se acumule tanta gente en la Oficina de Turismo”.

Esto se debe a que las plazas de estas demostraciones se agotaron el mismo día que salieron a inscripción. Todo ello a pesar de haber habilitado 6 parcelas más para este año.