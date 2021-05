Sara Isabel Santa Aguilar gana el VI Premio de Investigación Cervantista “José María Casasayas”

El jurado del VI Premio de Investigación Cervantista “José María Casasayas” acordó, por unanimidad, conceder el premio de esta sexta edición a la tesis doctoral: ‘El aleph de los poetas: la poesía inserta en la narrativa de Cervantes’ de la pamplonesa Sara Isabel Santa Aguilar.

El jurado del premio estuvo formado por el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez Carretón, como presidente del mismo; por el presidente de la Asociación de Cervantistas, José Manuel Martín Morán, en las funciones de vocal y secretario; el director del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Facultad de Letras, Rafael González Cañal; el Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Córdoba, Pedro Ruiz Pérez, y el secretario de la Asociación de Cervantistas, Fernando Romo Feito, como vocales.

La ganadora de esta edición obtendrá un trofeo conmemorativo, un premio de 1.500 euros y la publicación de la versión final de su trabajo en la colección “Biblioteca Casasayas” del Instituto Universitario de Investigación “Miguel de Cervantes”, de la Universidad de Alcalá de Henares y del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.

Premio de Investigación Cervantista “José María Casasayas”

El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, con la colaboración de la Asociación de Cervantistas y de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el patrocinio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, creó y convoca el Premio de Investigación Cervantista “José María Casasayas” dirigido a trabajos de investigación que aborden el estudio sobre la vida y la obra de Miguel de Cervantes, así como sobre su recepción a lo largo del tiempo, con la finalidad de apoyar la investigación en el ámbito del cervantismo y honrar la memoria del cervantista José María Casasayas i Truyols.

Ganadora

Sara Isabel Santa Aguilar estudió Filosofía, Literatura y Maestría en Literatura en la Universidad de los Andes (Colombia). Hizo un doctorado en Artes y Humanidades, en el área de Filología Española, en el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra (España) y una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Münster (Alemania). Ha publicado una decena de artículos sobre la poesía inserta en la obra de Cervantes. Ha sido profesora en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Münster y actualmente es profesora de literatura española en la

Universidad de La Rioja. Colabora como miembro del consejo asesor de la revista Hipogrifo: revista de literatura y cultura del Siglo de Oro y es miembro de prestigiosas asociaciones como la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), la Cervantes Society of America, la Asociación de Cervantistas, La Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry y la International Society for Metal Music Studies.