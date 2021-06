Ocho mujeres se forman en la atención a dependientes en Argamasilla de Alba

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo de la JCCM en Ciudad Real, Agustín Espinosa, junto al alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez; la concejala de Servicios Sociales, Empleo y Tercera Edad, Cristina Carretón, y la concejal de IU, Rosario Lara, han asistido este martes al inicio del Programa de Recualificación y Reciclaje Profesional (RECUAL): “Atención Sociosanitaria de Personas Dependientes en Instituciones Sociales”, que se está impartiendo desde este día en el Aula Formativa habilitada por el Ayuntamiento en la primera planta del Centro de Salud.

Espinosa subrayaba que esta actividad formativa no es un curso ni un plan de empleo, sino una acción mixta de inserción laboral, en la que hay una parte de formación y una parte de empleo real, a través del cual los participantes obtendrán un título oficial que les habilitará para la realización del trabajo para el cual se están formando, puesto que sin este título no se puede trabajar en ayuda a domicilio o en residencias.

El delegado, ha pedido a todas las participantes que desde hoy empiecen a pensar en las posibles salidas laborales, subrayando que no solo tienen que ceñirse exclusivamente a la contratación por parte de empresas, sino también a ofrecer el servicio de forma autónoma, de forma individual o a través de asociación con otras profesionales del sector. “Hay muchas personas que prefieren quedarse en sus domicilios, pero quieren tener una prestación similar a la de vivir en residencias”, una demanda que no ha parado de crecer en los últimos años y para la cual no hay suficientes profesionales.

Por otro lado, Espinosa ha informado a las participantes que si deciden trabajar por su cuenta existen ayudas por parte de la Junta para el inicio de la actividad, además de otras para que los usuarios puedan contratar los servicios.

“La experiencia que tenemos con estos talleres es buenísima - indicaba Jiménez - pues la inmensa mayoría de las mujeres que han pasado por esta formación han encontrado trabajo, lo que nos indica que vamos por el buen camino, y por ello hemos querido seguir apostando por este tipo de formación”.

El alcalde ha agradecido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que apueste por estos talleres formativos “que tan bien están funcionando”, porque a través de estos cursos las participantes adquieren, amplían y mejoran “unos conocimientos que les abren nuevas puertas a la empleabilidad, en un sector que está ofreciendo muchas posibilidades de inserción en el mercado laboral”.

Así mismo, Jimenez ha destacado que durante los 6 meses de formación las alumnas participantes tendrán un ingreso económico “que siempre viene muy bien”, que además es un aliciente para centrarse en la formación y completarla.

Acción mixta de inserción laboral

Tras la buena acogida que tuvo el pasado año, desde el área de Empleo del Ayuntamiento se volvió a solicitar a la JCCM una nueva edición del Programa RECUAL en Atención Sociosanitaria de Personas Dependientes en Instituciones Sociales, el cual recibió la respuesta favorable del Gobierno regional, dotándolo con una subvención de 96.452,64 €, a los que se suma los medios e instalaciones que aporta el Ayuntamiento, que permitirá a 8 personas formarse durante los próximos 6 meses y obtener el certificado de profesionalidad: Atención sociosanitaria en personas dependientes en instituciones sociales.

Parte del éxito de esta formación profesional, de un total de 960 horas, es la combinación de la formación teórica con la práctica real, que es de 370 h., en las propias áreas e instituciones donde se demandan estos servicios, por lo que estas prácticas se convierten en el mejor currículum para los alumnos y alumnas, lo que ha facilitado, en anteriores acciones formativas, que la finalización de las prácticas lleve aparejada una propuesta de contratación.