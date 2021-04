“Mujeres en Concierto” volverá a Quintanar para dar visibilidad a las mujeres artistas

Tras el éxito cosechado en la primera edición de este gran espectáculo, “Mujeres en Concierto” volverá a Quintanar de la Orden el próximo 11 de julio y contará con al menos 15 artistas sobre el escenario de la Pista Jardín Colón.

“Mujeres en Concierto” es un concierto que será presentado también por una mujer, Rocío Carrizo, y en el que actuarán un número determinado de mujeres artistas, cantantes, mujeres con distintos registros de voz, cada una con su propio estilo, con su propia personalidad en el escenario, pero todas con sobrado y reconocido talento en el mundo del arte, de la música, de la canción en cualquiera de sus estilos.

Alicia de la Llave, Bea Krauss, Cristina Molina, Dúo Arrebol, Montse Monreal, Lara Alonso, Lourdes Manzaneque y Valle Valentín son los nombres de las primeras artistas que adelantan los organizadores en esta primera entrega y, prometen confirmar más artistas en próximas fechas.

Así lo anuncia la organización en nota de prensa, a la que acompaña el cartel anunciador diseñado por la polifacética artista quintanareña Gema Campbel autora también del dibujo principal.

El director musical del evento será el quintanareño Rafael Martínez Campos; productor musical, compositor, arreglista, ganador de numerosos certámenes con su guitarra tanto a nivel nacional como internacional, como director musical del concierto, al frente de una banda de músicos profesionales de sobra conocidos por todos cuyos nombres darán a conocer próximamente.

Reivindicando el papel de la mujer sobre los escenarios

Según las estadísticas 4 de cada 5 artistas siguen siendo hombres. Como todos sabemos el 2020 no ha sido un año como los demás. Dentro de las distintas fases de confinamiento y de medidas más o menos restrictivas con el virus, algunos festivales han podido adaptar el formato a los ‘requerimientos COVID’, pero a otros no les ha quedado más remedio que cancelar la edición de 2020 y confiar en que la situación sea más propicia este 2021. La pandemia ha generado perdidas en el sector de la música en vivo y, no es un año propicio para realizar estadísticas. Aun así, según MYM (Música y Mujeres) que recogieron datos a partir del año 2017, la media de mujeres en los carteles de los festivales más importante de España en ese año fue del 11,87%, en 2018 subió al 12,96% y en 2019 fue de un 19,17, subiendo en 2020 a un 20,48, pero como sabemos el 2020 no ha sido un año como los demás.

Mujeres en Concierto, por tanto, pretende, al igual que hiciera en su primera edición, reivindicar la presencia de más mujeres en el mundo del arte, de la cultura en general y de la música en particular, así como dar visibilidad a las artistas en los escenarios, potenciar y valorar su presencia en la escena musical del directo.

Porque Haberlas haylas…¡Mujeres en Concierto es la prueba!

Señalar que en el concierto ser se respetarán, todas las medidas sanitarias de seguridad anti-Covid19 establecidas en cada momento por las autoridades sanitarias.