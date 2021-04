La Junta Local de Seguridad de Argamasilla de Alba pide “no bajar la guardia” contra la COVID-19

Este jueves, 22 de abril, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba se ha celebrado una sesión ordinaria de la Junta Local de Seguridad para, entre otros temas, analizar el cumplimiento de la normativa derivada de la pandemia por el coronavirus en la localidad y la romería que debería celebrarse el domingo 25 de abril en el castillo de Peñarroya, suspendida por el Ayuntamiento, a tendiendo a las medidas sanitarias contra la COVID-19.

La junta local ha contado con la participación, vía telemática, de la subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María Ángeles Herrero; y presencial del alcalde, Pedro Ángel Jiménez; de los delegados provinciales de la JCCM en Ciudad Real de Hacienda y Administraciones Públicas y de Sanidad, Francisco Pérez y Francisco José García, respectivamente, así como con la del teniente de Socuéllamos, adjunto a la IV compañía de la Guardia Civil, Juan Manuel Ruescas; el sargento comandante del Puesto de la Guardia Civil en la localidad, Tomás García, y el Jefe de la Policía Local, José Carretón.

En primer lugar, se recordó, que, aun habiéndose suspendido la romería, habrá presencia de Policía Local y Guardia Civil en el entorno del castillo de Peñarroya para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

La subdelegada destacó la importancia de la “contundencia” en los mensajes como en las decisiones que deben tener los alcaldes para frenar el virus, como ha sido la del alcalde de Argamasilla de Alba, suspendiendo la romería de la localidad, “pero también es muy importante la colaboración y el compromiso en estas celebraciones de la hermandad y de la Iglesia, como así vienen haciendo”.

El alcalde subrayó el esfuerzo y la gran labor que han realizado los sanitarios durante la pandemia, pero también las Fuerzas de Seguridad, teniendo que llevar a cabo una complicada y ardua tarea desde que se declaró el primer estado de alarma.

Por otro lado, Jiménez solicitó a la subdelegada refuerzos para la Guardia Civil de cara a la próxima campaña agrícola para evitar asentamientos ilegales y el cumplimiento de los derechos de estos trabajadores.

En esta línea, el Ayuntamiento, indicó Jiménez, está trabajando en una ordenanza municipal sobre las condiciones de habitabilidad que debe tener una vivienda para poder ser alquilada, con la que se

busca evitar la sobreocupación de viviendas, así como la forma de sancionar a los propietarios en caso de incumplimiento.

El delegado de Administraciones Públicas, trasladó, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la felicitación a la ciudadanía de Argamasilla de Alba y a su alcalde por el comportamiento durante la pandemia “que puede calificarse de ejemplar además de responsable”. Así mismo, pidió a todos los vecinos y vecinas, no bajar la guardia “porque si todos seguimos trabajando en esta misma línea, con esta misma responsabilidad, en un breve espacio de tiempo, seguramente, podremos hablar de esa normalidad a la que todos aspiramos”.

“El virus no vive solo necesita un cuerpo para poder reproducirse y replicarse, por lo tanto, se mueve con nosotros, y a mayor movilidad, aumento de la concentración y de la interacción de personas, mayores posibilidades de que se expanda”, afirmaba el delegado de Sanidad, por lo que pidió no bajar la guardia, “la pandemia no se ha acabado, según vayamos vacunando a más personas podremos ir relajando medidas, pero de momento debemos seguir llevando mascarilla, mantener la distancia social y es importante que la gente se siga concienciando”.

Aunque los últimos datos de contagio son relativamente buenos en Argamasilla de Alba, el delegado de Sanidad recordó que parte de los pueblos cercanos han tenido o tienen medidas especiales contra la COVID, y que el mayor número de hospitalizados por coronavirus de la provincia está en Alcázar de San Juan, seguido de Tomelloso.

También destacó la actitud y comprensión de la hostelería, tanto a nivel local como provincial, la cual está colaborando para evitar la propagación del coronavirus, cumpliendo, mayoritariamente, las medidas y recomendaciones.

Por su parte, el teniente adjunto, José Manuel Ruescas, destacaba el buen trabajo y coordinación existente entre la Guardia Civil y Policía Local, la cual se venía manteniendo desde hace tiempo, pero en el último año se ha puesto aún más de manifiesto colaborando estrechamente para sumar fuerzas en la lucha contra la COVID.

De forma genérica, exceptuando algunos momentos puntuales, el capitán comandante del Puesto de Argamasilla de Alba, informaba que, desde el mes de marzo del pasado año, con la entrada en vigor del primer estado de alarma, los toques de queda y los confinamientos perimetrales, la delincuencia en el municipio y en la comarca se ha reducido notablemente.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, indicaba que desde el mes de marzo de 2020 se ha hecho especial hincapié en el control de establecimientos, en lo relativo al cumplimiento de las medidas sanitarias, así, entre otros lugares y establecimientos, se han realizado 151 inspecciones en locales de ocio con un total de 13 actas de denuncia.