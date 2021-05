La Escuela Municipal de Música se afianza como cantera de la Banda de Miguel Esteban

La Escuela Municipal de Música de Miguel Esteban se ha convertido en toda una institución en la localidad. Por sus aulas han pasado multitud de personas que han debutado posteriormente en la Banda Municipal de Música de Miguel Esteban o incluso han continuado sus estudios musicales en el Conservatorio.

Este curso, unas 90 personas, de edades comprendidas entre los 6 y los 70 años, asisten a estas clases de aprendizaje musical que abarcan todas las especialidades instrumentales que tienen cabida en una banda, como flautas, clarinetes, saxos, trompetas, trombones, trombas, percusión, bombardinos, oboes e incluso piano.

Desde hace varios años, la Escuela se encuentra a pleno rendimiento tanto en número de alumnos como en instrumentos, por lo que la única novedad de este curso ha venido impuesta por la adaptación a la realidad generada por la pandemia del Covid-19 y la adopción de las correspondientes medidas de protección.

Concretamente, se ha modificado la ubicación de las clases, que han pasado de impartirse en el sótano del Edificio Municipal de la Ludoteca a hacerlo en un aula de la planta alta de dicho edificio. De esta forma, se garantiza una mejor ventilación. Además, los grupos son más reducidos de lo habitual y todos los alumnos mantienen la distancia de seguridad.

El director de la Escuela Municipal de Música, Ángel Esquinas, ha explicado que “las clases dieron comienzo en el mes de octubre, no se han resentido en ningún momento y no ha habido ningún problema”. Asimismo, ha recalcado que la mayor dificultad es que este año los alumnos no han podido subirse a un escenario y actuar frente al público, pero sí que han realizado actuaciones en solitario que han sido grabadas y publicadas después a través de las redes sociales.

Esquinas ha apuntado que “la música es una materia que todo el mundo debe aprender” y ha resaltado que “tiene muchos beneficios en el desarrollo de los niños y jóvenes puesto que influye en el carácter, en la educación y en la convivencia”.

Por su parte, la concejal de Cultura, Esperanza Ramírez, ha indicado que “en Miguel Esteban hay una gran tradición musical y desde el Ayuntamiento tenemos un fuerte compromiso con la cultura en general y la música en particular, por lo que hemos hecho todo lo posible para que las clases se puedan desarrollar con normalidad, pero sin correr riesgos”.

Ramírez ha recordado que “la Escuela de Música de Miguel Esteban es la indiscutible cantera de la Banda de Música de la localidad y contribuye a su profesionalización lo que hace que nuestra banda tenga un gran prestigio y sea un referente musical para muchos pueblos”. Además, ha confiado en que pronto la Banda Municipal de Música pueda volver a ensayar y a preparar conciertos “porque ha sido uno de los colectivos más afectados por las restricciones del Covid-19 ya que son muchos integrantes y necesitan mucho espacio, algo que en invierno era muy complicado”.