El pleno aprueba la financiación plurianual de la Plaza de España

El pleno de la Corporación municipal aprueba, entre otros puntos la financiación plurianual de la reforma de la urbanización de la Plaza de España, la moción institucional en defensa del sector agroalimentario y el expediente de modificación presupuestaria que va a permitir la compra de un nuevo vehículo para uso de los servicios municipales gracias al ahorro en combustible de los autobuses híbridos, que han sido una apuesta por una ciudad sostenible dentro del proyecto de EDUSI.

El pleno aprobaba el expediente de modificación presupuestaria, que según explicaba la alcaldesa, Rosa Melchor, va a permitir comprar un vehículo municipal más gracias al ahorro en combustible que han propiciado los nuevos autobuses híbridos que recientemente adquirió el ayuntamiento en una apuesta por la sostenibilidad dentro de la estrategia EDUSI.

Estos autobuses han permitido ahorrar 12.000 euros en combustible que se van a invertir en la financiación de un nuevo vehículo que se suma al que estaba presupuestado dentro del Plan de renovación del parque móvil. Destacaba la alcaldesa que cuando se habla de cambio de modelo, en relación con la sostenibilidad siempre se plantea a largo plazo, pero precisamente este ahorro es una realidad palpable que se puede reinvertir en este año, no es algo a largo plazo, sino una realidad en poco tiempo.

En el orden del día, se aprobaba también la propuesta de la alcaldía sobre la financiación plurianual de la “Reforma de la urbanización de la Plaza de España y refuerzo de la estructura del aparcamiento”. La alcaldesa adelantaba que ya están preparados los informes de los técnicos y a partir de la semana que viene se va a comenzar a reunir con los vecinos para presentar el proyecto de remodelación que igualmente se dará a conocer a toda la población ya que es una obra de interés común porque la plaza, el foro de la ciudad, es el lugar de encuentro de toda la ciudadanía.

El punto se aprobaba con 14 votos y 7 abstenciones. La reforma tiene una inversión de un millón y medio de euros de los que 249.000 corren a cargo de la EDUSI, Alcázar de San Juan, un modelo de ciudad para el siglo XXI, cofinanciado por la UE a través del Fondo europeo de desarrollo regional, y el resto con financiación propia.

Unánimemente se aprobaba la moción institucional en defensa del sector agroalimentario, motor económico y social de nuestra localidad. Los grupos políticos pusieron sobre la mesa las acciones que se deben emprender en defensa del agua -de la sobreexplotación a la que hemos sometido durante años al Acuífero 23-, defensa de las explotaciones sostenibles, necesidad de medidas para fijar la población al territorio, entre otras cosas.

La moción plantea el apoyo a la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la Masa de Agua Mancha Occidental II, a la que pertenece nuestro término municipal, aunque implica a otras masas y acuíferos. Algunas de las propuestas de la moción, según explicaba el concejal del equipo de gobierno, Javier Ortega, son contemplar un riego sostenible, con control del uso del agua, instar a la administraciones, Ministerio para la Transición ecológica y Junta de comunidades, a potenciar los recursos de la Confederación para que puedan prestar ágilmente sus servicios, agilizar la tubería transmanchega, resolución de los expedientes de explotaciones prioritarias.

Con esta iniciativa se plantea una apuesta por los cultivos y explotaciones sostenibles que fijen población al territorio y que se permita derecho al agua, sobre todo en las zonas que más lo necesitan, dada la difícil pluviometría de nuestra zona, que ve en muchos casos, como el agua se marcha otras regiones. El Psoe en este punto manifestaba su satisfacción del apoyo del PP a esta moción pero le recordaba que fueron ellos los que acabaron, en el gobierno de Cospedal, con organismos de control del agua tan necesarios, como fue el Consorcio del Alto Guadiana, ubicado en nuestra localidad.

En relación con el cuidado del medio ambiente quedaba aprobada la moción para evitar la instalación de explotaciones ganaderas no sostenibles en Alcázar, presentada por Equo. En este punto se recordaba que las ordenanzas municipales ya recogen, gracias a los informes técnicos, que indican que Alcázar es una zona sensible por su cercanía con acuíferos, arroyos y lagunas, además de vientos que no son recomendables para la instalación de granjas intensivas, de porcino por ejemplo, y que se contempla ya en la ordenanza desde 2017.

Discutía también el pleno, actuaciones urbanísticas en Alameda de Cervera, la reforma de los azulejos del parque Cervantes, actuaciones de asfaltado y mejora de las calles y aspectos del autoconsumo energético.