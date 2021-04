El grupo municipal popular presenta en pleno a su nuevo concejal

El pleno de la corporación municipal correspondiente al mes de abril aprobaba, entre otros puntos, la convocatoria para el desarrollo de proyectos de transformación de patios escolares en centros educativos de educación infantil, primaria y secundaria; las normas de funcionamiento de la biblioteca municipal Miguel de Cervantes; y daba cuenta de las bases de la primera convocatoria de ayudas a empresas para paliar los efectos de la Covid-19 que ya han salido publicadas en el BOP y que tendrán una segunda convocatoria en septiembre. Gran parte del debate del pleno se centró en la discusión sobre el proyecto de remodelación de la Plaza de toros y de protección arbolado, al desarrollar las mociones presentadas por el PP y por Equo.

El pleno comenzaba con la incorporación del nuevo concejal del PP, Ángel Sánchez Flores, quien sustituye a Diego Ortega que anunciaba su renuncia en el pasado pleno. La alcaldesa, Rosa Melchor, daba la bienvenida y agradecía el interés que demuestra por la ciudad, en esta tarea en la que no mucha gente se implica. Al igual que la alcaldesa, el resto de los grupos que forman la corporación municipal, hicieron lo propio, deseando lo mejor a este nuevo miembro de la Corporación. El nuevo concejal agradecía la bienvenida y decía que esperaba estar a la altura añadiendo que él es solo un ciudadano más, que quiere aportar lo más posible por su pueblo.

El concejal de Educación, Mariano Cuartero explicaba que con los proyectos de transformación de los patios escolares, consensuados con la comunidad educativa se demuestra que Alcázar es una ciudad educadora en todos los ámbitos, contemplando una educación integral. Apuntaba que en la actualidad todos los patios son homogéneos y que el espacio está infrautilizado para desarrollar las capacidades motoras de los alumnos. Para la convocatoria, decía, que se ha querido valorar la participación de los centros porque además de que es lo que indica la normativa, con la participación se genera sentimiento de pertenencia y se colabora más activamente.

Ya están aprobadas las bases de la primera convocatoria de las subvenciones a empresas y trabajadores con las que el ayuntamiento va a ayudar a paliar los efectos económicos de la pandemia. Habrá dos convocatorias, la primera que está en marcha y la segunda se realizará para el mes de septiembre, según explicaba el concejal de Promoción Económica, Gonzalo Redondo. Estas ayudas contemplan subvenciones para el IBI, Vehículos, alquileres de locales del ayuntamiento, agua, y otros impuestos municipales, tanto para trabajadores como para empresas, además de la cuota cero para terrazas de hostelería.

Se aprobaban las normas de funcionamiento de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes. Punto en el que la alcaldesa explicaba que las instalaciones de las bibliotecas ocupan una superficie de más de 500 metros cuadrados y que se han realizado más de 19.000 préstamos. Se han incrementado las inversiones, y actualmente se cuenta con más de 54.900 libros, “de forma que se puede decir que cada alcazareño es propietario de dos libros”. Para la alcaldesa estos datos, que son muy alentadores, deben motivarnos para seguir promoviendo la lectura y hacer uso de este recurso del que no todo el mundo puede disfrutar.

Los puntos más debatidos en la sesión han sido los referentes a las mociones presentadas por el PP en relación con la defensa y protección del parque Alces y de los árboles de la cuidad, y de Equo para la elaboración de un Plan director de arbolado urbano. Ambas mociones fueron desestimadas por considerarlas oportunistas ya que en los últimos días en redes sociales se ha producido una polémica en torno a las obras de remodelación integral de la plaza de toros, zona donde no se ha actuado desde hace 30 años, y era necesario su acondicionamiento, que se va a hacer a través de los fondos FEDER, mediante un proyecto que todos los grupos y concejales conocen, y que contempla la sustitución del arbolado. El concejal de Medio Ambiente, Pablo Pichaco se quejaba de los insultos recibidos en las redes sociales, que consideraba que tanto el PP como Vox han estado alentando.

Para la alcaldesa, aunque el PP ahora diga que se preocupan por el Medio Ambiente queda claro que son las circunstancias las que hacen preocuparse a quien no se ha preocupado nunca. Recordaba que el PP formaba parte del proyecto desde el primer momento, no solo del proyecto, incluso de su redacción. Añadía que el proyecto se va a realizar gracias a que nos han dado 5 millones, una cantidad que había perdido el PP de los Fondos Europeos por su mala gestión en el gobierno. Se quejaba de que “conocían los proyectos y directamente de la boca de quien es el autor del proyecto” que había dado a conocer todas las características, -curiosamente el autor es descendiente de alcazareños-. Considera la alcaldesa que dados los comentaros de las redes sociales, que critican la remodelación en la vegetación, se unen a la crítica, “y eso es oportunismo intentando buscarse un hueco mediático”. Melchor volvió a presentar el proyecto que incluye un anillo verde con más de 200 árboles, además de zonas verdes y ajardinadas con aromáticas y otras plantas que también se instalan en los aparcamientos. Criticaba que conociendo el proyecto desde hace más de un año, ningún concejal hubiera dicho nada hasta ahora que han comenzado las obras, y a pesar de haber trasplantado los árboles que se ha podido ya que solo se han dejado los que los informes de los técnicos han aconsejado porque estaban enfermos o no veían viable su trasplante.

El concejal Benjamín Gallego en relación con el arbolado urbano decía que desde 2015 se han extraído 220 árboles por diversas circunstancias (enfermedades problemas con las viviendas, etc) y se han repuesto 876 árboles de especies diferentes (más aconsejables) más 4.000 arbustos, más 8.000 vivaces de flor que superan los 113.000 euros. Solo en 2021 se van a poner más de 314 árboles y la partida económica se ha aumentado un 50% este último año. Solo con las medidas compensatorias de las plantas fotovoltaicas van a general más de 500 hectáreas de arbolado y vegetación en nuestro término, “eso es ecologismo activo y trabajar por las zonas verdes y para que los ciudadanos de alcázar tengan una zona mejor”. Insiste en que las acciones que se han llevado a cabo siempre, han contado con informes técnicos que han seguido, criticaba al PP porque nunca han pedido informes a los técnicos, han hecho las cosas como han querido, y ahora vienen queriendo demostrar que se preocupan por el Medio ambiente. Enseñaba también la situación en la que se encontraba el parque Alces y el parque lineal del Arroyo de la Serna cuando gobernaba el PP con unas fotografías que lo mostraban en total abandono.