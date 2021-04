El Ayuntamiento publica las bases del II Plan de Empleo Local 2021

El Ayuntamiento de Socuéllamos ha publicado las bases para el II Plan de Empleo Local 2021 diseñado por el consistorio.

Este plan dirigido a la contratación de trabajadores desempleados de la localidad con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral, en régimen laboral temporal durante 2 meses, tiene un presupuesto de más de 45.000 Euros entre salarios y seguros sociales. Así, se convoca la contratación de 15 trabajadores que percibirán 950 euros/mes más pagas extras (el Salario Mínimo Interprofesional) durante dos meses. Los puestos que se convocan son 14 peones de servicios múltiples y un auxiliar administrativo.

Para poder optar a estos puestos es necesario estar inscrito como demandante de empleo, no ocupados a fecha de convocatoria, durante al menos 12 de los últimos 18 meses, no siendo necesario que sean consecutivos y tener entre 25 y 65 años para el puesto de peón y no haber trabajado en el Ayuntamiento en cualquier plan de empleo en los últimos 12 meses desde la fecha de la convocatoria.

Respecto al puesto de Auxiliar Administrativo es necesario poseer el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y tener una edad comprendida entre los 18 y 65 años.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo miércoles 5 de mayo y la documentación a adjuntar viene enumerada en la solicitud. Para más información pueden dirigirse al tablón de anuncios del Ayuntamiento de Socuéllamos.