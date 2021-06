Aldaba presentó el número 20 de su revista

El Grupo Literario “Aldaba” de Argamasilla de Alba presentó el pasado domingo, bajo el título “Versos para el Abrazo”, el número 20 de su revista “Aldaba Literaria”, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Ciudad Real.

La vicepresidenta de la Diputación y concejala de Turismo y Promoción Económica, Noelia Serrano, puso en valor la importancia de que la Cultura “esté ahora más viva que nunca, y es necesario que desde las instituciones trabajemos para que eso ocurra”. En esta línea, destacó la gran labor local de promoción de la cultura que están realizando los miembros de Aldaba, tanto directamente como indirectamente promoviendo e incentivando a que otros también lo hagan.

Con publicaciones y actos como este, indicaba la presentadora y presidenta de Aldaba, Lourdes Rubio, “desde Aldaba buscamos recuperar la realidad cultural de nuestro grupo literario y con ella, la de parte de la cultura de nuestro pueblo”, para lo que también organizan otros actos literarios como Monicongo, A Pro-Pósito, Certamen de Poesía “Jesús Díaz” y de microrrelatos.

Rubio recordó que esta revista también ha sufrido el confinamiento, pues, como indica la fecha impresa en la portada, estaba ideada para ser presentada en noviembre del año pasado y tuvo que esperar a mejores momentos sanitarios.

La presidenta de Aldaba destacó la colaboración de la Diputación de Ciudad Real, en concreto, de la Imprenta Provincial para hacer posible que esta publicación vea la luz, así como el de la Corporación municipal y el área de Cultura “por comprometerse con nuestra actividad, apoyarla, ser flexibles ante los cambios, que a última hora se han ido produciendo, así como, agradecer al Ayuntamiento la generosidad de ceder los puntos asignados de imprenta a nuestra publicación”.

La publicación

“Hay una grieta en todo, así es como entra la luz’ y siguiendo el ejemplo de estas palabras de Leonard Cohen, buscando esa luz, nació, ‘Versos para el abrazo’, en un principio como poema colectivo, en abril del pasado año, en pleno confinamiento, ante la necesidad de abrir una ventana al mundo, en ese intento de buscar la luz a través del cristal de la poesía, entre las grietas del miedo, la incertidumbre y el dolor, siendo cómplices y compañeros en nuestro encierro”, afirmó la presidenta de Aldaba. Fruto de aquellos momentos nació el poema colectivo: “Versos para el abrazo”, que da nombre y abre el nuevo manojo de versos, junto a diversas creaciones gráficas, que Aldaba ha regalado con este nuevo número a los amantes de la poesía, la literatura y el arte.

Esta revista nace como rememoración de las emociones vividas en la pandemia. Desde la nostalgia a tiempos pasados “como la necesidad de evasión que algunos participantes teníamos respecto a telediarios, rutinas e incertidumbres”. En estas páginas encontrarán caracteres de personas normales y corrientes, historias del día a día, pensamientos que se han concebido en estos meses tan atípicos que se han vivido en los últimos tiempos.

Sencillamente, “esta revista es un conjunto de testimonios que sirven como portal a la evasión y nos ayuda a recordar lo maravillosamente imperfecto que en definitiva es el ser humano”, subrayaba la presidenta.

El acto

Como tradicionalmente viene haciendo en sus presentaciones, Aldaba dividió el acto en dos partes, una primera donde varios miembros del grupo recitaron algunos poemas y textos que forman parte de la revista, acompañados por el Taller del Cantor, que es el nombre que Ángel Aguas, le da a la dimensión poético-musical de su persona.

La segunda parte corrió a cargo del grupo The Viboras, de origen manchego, conformado por María Molina (voz y guitarra) y Vega Molina (guitarra y bajo). “Una pareja de serpientes aguerridas que, en plena pandemia de incertidumbres, deciden llevar a cabo un proyecto que, aventuro, no dejará a nadie indiferente. Componiendo sus propias canciones y bajo un estilo Blues-Rock, The Viboras han llegado para demostrar al mundo el enorme talento que hay escondido en La Mancha, cabalgando indomables hacia una línea del horizonte que aún está por descubrir pero que solo es el inicio del viaje”, aseveró la presentadora.