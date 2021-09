El 80% de la población de Socuéllamos ya cuenta con la pauta completa contra la Covid-19

Según los datos ofrecidos por la Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Tomelloso en relación a las vacunas que se han puesto en el Centro de Salud de Socuéllamos, un total de 9.073 socuellaminos ya se han vacunado frente al Covid-19. Así, según estos datos, el porcentaje de vacunación es a fecha de hoy del 80% de la población con la pauta completa.

Estos datos recogen a la población de 12 años en adelante, pero no se incluyen los Profesionales de Educación, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil o Sanitarios que se han vacunado en diferentes Hospitales o Centros designados por la Consejería de Sanidad; no obstante, sí están incluidas algunas personas que están desplazadas en nuestro municipio por motivos de trabajo u otros y que no constan en el censo de la localidad. Igualmente, a las personas que han padecido el COVID solo se les ha puesto 1 dosis y se considera que tienen la pauta completa.

Desde El Ayuntamiento de Socuéllamos queremos poner en valor el buen trabajo realizado por el equipo de Enfermería de nuestro Centro de Salud y trasladar así nuestra felicitación tanto a los sanitarios y resto de profesionales que lo han realizado, así como también a los voluntarios de Protección Civil que han estado colaborando en las vacunaciones masivas y que con su trabajo desinteresado han ayudado tanto a los profesionales como a nuestros vecinos.