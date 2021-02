Exigen a todos los hosteleros de la ciudad que sean escrupulosos con las medidas frente al COVID

COMUNICADO ASECEM 15 DE FEBRERO

"El pasado 14 de enero veíamos como, por orden de la Junta de Comunidades, nos obligaban a cerrar nuestros establecimientos por el aumento de contagios en nuestra región, contagios que probablemente se produzcan en muchos ámbitos que no son la hostelería, pero que ha hecho que se nos criminalice, el viernes por fin, nos volvieron a dejar trabajar, en unas condiciones que no nos van a permitir recuperarnos de todos los gastos que tenemos, pero al menos nos dan un respiro.

Desde la COMISIÓN DE HOSTELERÍA DE ASECEM, exigimos a todos los Hosteleros de Alcázar que se cumplan estrictamente las medidas dictadas desde la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, para evitar la propagación del COVID-19, es deber de todos, cumplir como empresarios responsables y hacer cumplir a nuestros clientes, velando por su salud y por la nuestra.

Debemos de seguir dando ejemplo, recuperar la imagen de establecimientos seguros, no vamos a consentir que se nos siga criminalizando y que por culpa de unos cuantos, nos vuelvan a cerrar, debemos aprender a VENDER BIEN y no a VENDER MUCHO, para poder seguir trabajando y que no peligre el bienestar de todas las familias que dependen de nuestros negocios.

Sabemos de la incoherencia de las medidas, así como de las injusticias cometidas con la HOSTELERÍA y otros negocios, Gimnasios, Turismo, etc...., injusticias que denunciaremos donde se debe hacer, en los juzgados, pero estas medidas hay que cumplirlas, si nos vuelven a cerrar por cuatro que incumplan ya no será culpa de los que nos gobiernan y no podremos protestar.

Desde la Asociación seguimos trabajando por los intereses y derechos de todos, sin olvidar que lo primero es la salud, pero esto no es incompatible, no vamos a cesar en la lucha, NO SOMOS LOS RESPONSABLES DE LOS CONTAGIOS, y la mejor manera de demostrarlo es cumpliendo y haciendo cumplir, es por esto que vamos a instar a la Delegación del Gobierno a que las sanciones sean ejemplares, que cierren locales que incumplan reiteradamente, creemos que es la manera de velar por la salud de todos, sin criminalizar toda la hostelería, pero de la misma manera, pedimos que tanto las medidas de higiene, control con código QR, como la sanciones se hagan extensibles al resto de sectores donde hay tránsito de personas, que son muchos, no sólo privados, sino públicos, limpieza de sillas y enseres en edificios públicos con atención al ciudadano, Centros de Salud, hospitales, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Ayuntamientos, Centros de Servicios Sociales, la salud de los ciudadanos, depende de todos".