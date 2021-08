Rosa Melchor invita a disfrutar de la Feria y Fiestas con “responsabilidad, generosidad y solidaridad”

El Auditorio Pedro Zerolo acogió ayer domingo 29 de agosto, la presentación oficial de la programación de la Feria y Fiestas 2021 que se desarrollará del 3 al 8 de septiembre. La alcaldesa, Rosa Melchor, animó a vecinos y visitantes a disfrutar de las actividades que la situación sanitaria permite celebrar, con responsabilidad, solidaridad y generosidad.

La Asociación de Coros y Danzas de Alcázar abrió el acto que presentó Carlos Velasco, director del medio de comunicación manchamedia.com, repasando las actividades que engloban la programación de la Feria y Fiestas 2021. Un acto que cerró la Coral Polifónica de Alcázar.

En su intervención, la alcaldesa, Rosa Melchor, subrayó que “Alcázar tendrá una feria segura”, con actividades en las que se puede controlar el aforo, como los conciertos, toros, verbenas, ocio infantil o atracciones en el ferial que estará perimetrado. Una programación diferente, dijo, porque no recoge todas las actividades que tradicionalmente se celebran; por este motivo invitó a disfrutar de aquellas que se pueden celebrar valorando que el año pasado la situación sanitaria no lo permitió. Por ser una feria muy esperada y deseada por todos, la alcaldesa hizo un llamamiento a vecinos y visitantes a participar de la Feria y Fiestas 2021 con responsabilidad, solidaridad y generosidad.

En Alcázar de San Juan, la Feria, marca el comienzo del curso y desde la Feria de 2019 no todo ha sido covid, “se han hecho muchas cosas y quedan muchas cosas por hacer, hemos trabajado centrados en las personas pero también para revitalizar económicamente la ciudad, estimulando la inversión de empresarios que no han perdido confianza en la ciudad en un momento tan complicado como el que vivimos”. Un trabajo que se traduce en cifras, como el dato del paro del mes de julio pasado que marcó el número de desempleados más bajo desde 2009, con un total de 2.402, la llegada de franquicias en el sector del comercio y hostelería o la instalación de tres plantas fotovoltáicas. Alcázar tiene una de las rentas per capita más altas del país, en torno a los 25.000 euros al año, cifró la regidora. Desde el Ayuntamiento se sigue apostando por el futuro de los jóvenes con la convocatoria del programa de becas Transición a la Vida Activa a la que por primera vez se han adherido tres

empresas locales y se convocan ayudas para el alojamiento y el transporte a estudiantes universitarios. Dentro de la estrategia EDUSI «Alcázar de San Juan: Un modelo de Ciudad para el siglo XXI», que cuenta con la cofinanciación de los Fondos Feder, se va a cumplir un año de la puesta en circulación de dos nuevos autobuses híbridos, accesibles y gratuitos y el proyecto “Alcázarbici”. Continúan los planes de asfaltado y pavimentación o la renovación del 80% del alumbrado público con iluminación led.

La alcaldesa también recordó cómo se han recuperado otras fiestas adaptadas a la situación sanitaria como las Fiestas de Moros y Cristianos, Carnaval telemático, Cabalgata de Reyes Magos o Escenarios de Verano.

Próximas actuaciones

Para el comienzo del cursoescolar, Rosa Melchor adelantó que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan repartirá mascarillas a los alumnos de Educación Infantil y Primaria de todos los centros educativos como hizo el curso pasado y como novedad, una botella reciclable. También avanzó que las obras de remodelación de la Plaza de España comenzarán el próximo 15 de septiembre y de forma paralela las de las plazas de la Justa, la Bolsa y del Ángel. Por otro lado, la finalización de las obras del entorno de la Plaza de Toros estarán finalizadas previsiblemente a finales de año. En los próximos meses comenzarán la remodelación del Cine Crisfel y del Convento de Santa Clara y de cara al próximo año recuperar la Feria de los Sabores o el Concurso 1000 no se equivocan.