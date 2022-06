Paula Saravia "Trayectoria Deportiva"

En cuanto a la proyección de la misma, destacamos su debut en el más que consagrado e histórico club madrileño Movistar Estudiantes. Habiendo participado este año en la Eurocup y en la Liga Femenina Endesa con tan solo 18 años.

Desde una visión natural y cercana, Paula nos cuenta como ha sido su ascenso durante estos años en el mundo del Basket, como ha cambiado su vida con ello, y agradece enormemente este reconocimiento por parte de Onda Cero.

P. Hace ya años que hablábamos contigo en los micrófonos de Onda Cero, cuando tan solo eras una niña y comenzabas a despuntar en las categorías de deporte base, ¿Cómo te ha cambiado la vida?

R: Es curioso, porque yo empecé a jugar a baloncesto tarde, empecé con 11 años, pero como todo el mundo con mucho trabajo y disciplina vas consiguiendo subir escalones. Mis primeros pasos los di con el Grupo 76 Alkasar, en la categoría de alevines de segundo año, pero es cierto que entonces ya me pasaban a jugar con las mayores.

P. Desde pequeñita que te conocemos en esta casa ya apuntabas maneras, ¿Siempre has sido una jugadora disciplinada, madura y con las ideas tan claras?

R: Si, siempre he tenido muy claro que me quería dedicar al deporte, es más, recuerdo que hicimos una entrevista cuando yo tenía 14 años, y en ese momento yo ya sabía que me quería dedicar al Basket ya fuera a un nivel más o menos alto, pero yo tenía claro que lo mío era jugar.

P. Alcazareña de nacimiento ¿Has vivido mucho tiempo en Madrid?

R: Este es mi segundo año viviendo en Madrid, pero sí que es cierto que llevo ya seis años jugando en el Estudiantes, aunque los cuatro primeros años he estado yendo y viniendo en coche con mi padre.

[[H4:P. Si tuvieras que hacer una retrospectiva de estos años ¿Cómo han sido? ¿Duros entrenamientos, cambio de vida…?]]

R: Ahora sobre todo con el tema del fichaje por el primer equipo, junto a mi padre me acuerdo mucho de aquellos primeros años, de los viajes, al fin y al cabo yo era una niña de doce años que había dejado su vida de siempre por el baloncesto. Sinceramente, lo pienso ahora y estoy muy muy feliz de haberlo hecho porque gracias a todo ello hoy estoy donde estoy. Pero si lo tuviera que resumir en unas palabras, diría que es un proceso muy duro.

P. En cuanto al ocio, ya de pequeña nos decías que no era momento de salir, que estabas muy centrada en el deporte, ¿Ahora tienes tiempo de dedicarte a tus aficiones y ocio, o, el baloncesto te absorbe por completo?

R: Como siempre digo, para mí el baloncesto es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Tengo 18 años y tengo que disfrutar como una persona de 18 años y obviamente salgo con mis amigas, pero la verdad es que la mayor parte de mi tiempo se lo dedico al baloncesto. El momento en el que estoy a nivel profesional requiere mucha dedicación.

P. ¿Cuáles son tus ídolos en el mundo del baloncesto? Y, ¿Hasta dónde llegan tus aspiraciones, donde dirías que verías cumplido tu sueño?

R: A mí siempre me ha gustado mucho María Conde, obviamente compararme con ella es imposible. Yo aspiro a llegar a poder parecerme a ella algún día. Jugar fuera de España me llama, pero no como hace mucha gente que se va a Estados Unidos a estudiar la carrera, yo me quiero formar aquí y si después me da el nivel para jugar unos añitos fuera es un reto que me gustaría probar.

P. Ahora llegan tus vacaciones, ¿Cuándo empiezan los entrenamientos y la pretemporada?

R: Por suerte vacaciones me quedan pocas, todavía me queda una semana de entrenamientos con el equipo y en dos semanas me voy con la Selección Española y si todo va bien estaré un mes en la concentración.

P. El deporte femenino cada vez está más en auge, ¿Qué piensas acerca de que cada vez más se reconozca el mérito y el esfuerzo de las mujeres en el deporte?

R: Seas hombre o mujer, al final todos nos esforzamos igual y obviamente nos merecemos que todo sea igual de valorado.

P. Te has convertido en una figura mediática, ¿Te llaman de televisiones y demás medios para conectar con la gente y transmitir lo que estas viviendo?

R: Si, de hecho hace no mucho me hicieron una entrevista para un podcast del propio Estudiantes y cuando salió no paraba de ver comentarios en redes como Twitter sobre cómo me había expresado en el programa y la facilidad que tengo para hablar con la gente.

Paula en actitud reflexiva | OC

P. En cuanto a tus vínculos con el pueblo, ¿Qué dirías que te une más a Alcázar?

R: Volver a casa siempre es bonito, al final Alcázar es el lugar donde he crecido, es mi casa. Cada vez que vuelvo lo mejor es ver como todo sigue igual por mucho tiempo que te hayas ido fuera. De los dos años que llevo viviendo fuera, este es el que menos he podido volver a Alcázar y a veces da miedo que las cosas hayan cambiado, pero es todo lo contrario, vuelves y las cosas con tus amigos de toda la vida están igual, y llegas a casa y con mi familia todo es igual. Siento mucho apoyo siempre por parte de mi gente y de los vecinos de Alcázar, y eso es algo que me gusta mucho.

P. Vivimos en un pueblo con estrella a la hora de hablar de baloncesto, de aquí han salido grandes figuras de este deporte como es caso de Vicente Paniagua y otro muchos, ¿Cómo ves la cantera de Alcázar y el trabajo que se hace aquí?

R: Al final si te acercas cualquier día al pabellón siempre te vas a encontrar niños y niñas entrenando, eso dice mucho y hace que poco a poco vayan surgiendo nuevas promesas. Está claro que no solo es trabajo, tienes que tener ese algo dentro también, ese talento, pero la gran parte de lo que necesitas para llegar lejos es el esfuerzo.

P. ¿A quién quieres dedicar este premio?

R: Sobre todo a mi familia, este premio va para mi padre, mi madre y para mi hermana que durante mucho tiempo pararon sus vidas para que yo consiguiera cumplir mi sueño. Es algo que les voy a agradecer toda la vida.