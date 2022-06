Pablo Conde "Trayectoria en Medios de Comunicación"

Comunicador joven, pero con una carrera meteórica que le ha llevado a ser el alma de las noticias de Antena 3 Televisión junto al equipo de Sandra Golpe. Gracias a ello, lo más relevante que pasa algunas veces en nuestra comarca tiene hueco en esa hora del prime time durante la sobremesa.

Nosotros le recordamos haciendo sus pinitos en la tele local con “Los Vigilantes de La Mancha”, incluso la versión radiofónica que más tarde hizo modo podcast y que grababa en nuestros estudios del Centro Financiero junto a otros compañeros de los medios y personajes de la vida pública del pueblo.

Hoy Pablo Conde, no sólo es un director de cine reconocido por laureados cortos en los festivales más afamados de España, su figura como comunicador se ha ganado el respeto de los paisanos para los que hilvanó un pregón de feria histórico con la inclusión y guiños de los rostros más populares de nuestra tele de Atresmedia, pero siendo además ahora el embajador mediático con mayor proyección, y seguramente, un amplio y brillante futuro por delante.

P. Definitivamente compañero, te sentirás profeta en tu tierra...

R: Sí, y también me siento muy afortunado por ello. Alcázar me apasiona, es una ciudad que amo por todo lo que ha representado en mi vida y por todo lo bueno que ofrece a quien la visita. Es el hogar al que siempre quiero volver y el lugar donde soy más feliz. Sentirse querido y reconocido en casa es algo muy especial. Llevo a Alcázar por bandera allá por donde voy. Todo aquel que me conoce sabe que soy alcazareño, porque es de lo primero que presumo.

P. Hemos citado tu vinculación con Mancha Centro Televisión y nuestro grupo Atresmedia, pero no son los únicos medios por los que has pasado.

R: Empecé en la tele local nada más comenzar la carrera de periodismo, cuando aún se llamaba Alcázar Digital. Narré partidos de baloncesto muchos años e hice varios programas. Eso me llevó a trabajar desde muy joven en Castilla-La Mancha Televisión como redactor de informativos, y tuve la posibilidad de construir una carrera larga como periodista. No es algo fácil porque, por desgracia, el sector de los medios de comunicación es complicado a nivel laboral. Y muy exigente. Este trabajo te cuesta la salud muchas veces, pero también es muy vocacional por mi parte, así que nunca he dejado de hacer cosas. Me he movido todo lo que he podido y, poco a poco, fui creciendo. Trabajé también en Televisión Española, luego me contrataron en Cuatro y desde ahí di el salto a Antena 3, que es donde trabajo actualmente y donde más tiempo llevo.

P. ¿Cómo es tu convivencia diaria con el equipo de Sandra Golpe?

R: Sandra, además de presentadora, es la directora del informativo en el que trabajo. Junto a ella, estamos cinco editores. Nuestra labor es estructurar y escribir la escaleta, que es el guion que usamos en plató para dar las noticias. Por suerte, nos llevamos muy bien entre nosotros y esto es importante porque hacer un informativo diario supone un gran desgaste. Creo que formamos un buen equipo y que nos complementamos de manera muy efectiva. A eso hay que sumarle todo el equipo de redacción, realización, producción, grafismo, cámaras... Las buenas audiencias de Antena 3 Noticias son el resultado del trabajo de mucha gente que lo da todo cada día.

Junto a Sandra Golpe y Pablo Gallego | Redes P. Conde

P. ¿”Saltan las alarmas” cuando adviertes que llegan unas imágenes o algún teletipo interesante desde La Mancha?

R: Cuando nos llega una noticia desde La Mancha me surge un interés innato por saber qué ha pasado y dónde. Y siendo el único manchego del equipo los compañeros suelen acudir a mí para este tipo de noticias. Lamentablemente, Antena 3 no tiene una delegación en Castilla-La Mancha y eso dificulta que podamos dar más noticias de la región, pero yo siempre intento dar voza lo que ocurre en nuestra tierra. Además, el público castellano-manchego es muy fiel al informativo que hacemos. Los datos de audiencias nos muestran que nos ven mucho desde nuestra región.

P. ¿Qué difiere del periodismo que se hace en los pueblos al de los medios de capital o nacionales?

R: El periodismo local es mucho más cercano. Te da la posibilidad de adentrarte más en la noticia y de conocer con más detalle a sus protagonistas. En un medio nacional es más difícil profundizar tanto en las historias que cuentas porque tenemos que abarcar mucha más información y de una manera más distante. Yo, por ejemplo, la mayor parte del contenido que edito son noticias internacionales. El material con el que trabajamos en ese área es fundamentalmente el que nos llega a través de las agencias o de nuestros corresponsales en el extranjero.

P. Ahora estás muy a gusto con tu cometido en el equipo de Sandra, pero ¿qué te gustaría llegar a hacer además en ese amplio futuro que tienes por delante?

R: Me gustaría volver a hacer programas de entrevistas, que es un formato que me encanta y en el que me siento muy cómodo. Por otro lado, sigo trabajando para hacerme un hueco en el mundo del cine, que es incluso más complicado que el de los medios de comunicación. Actualmente, estoy preparando un nuevo corto y escribo guiones para en un futuro poder dar el salto al largometraje. Uno de esos guiones lo he escrito junto a mi compañero Hugo De la Riva y ya está en fase de desarrollo con una productora, así que vamos a luchar para hacer nuestra primera película

P. ¿Y si te hicieran una oferta interesante regresarías al pueblo?

R: Como decía antes, Alcázar es el lugar al que siempre quiero volver. Ahora, de momento, solo puedo hacerlo en fines de semana o vacaciones, pero me gustaría poder regresar del todo algún día. Si surge la oportunidad, lo haría encantado. Llevo ya más de 10 años viviendo en Madrid y, aun así, nunca dejo de sentir que estoy fuera temporalmente. Alcázar es mi verdadera casa.

Conde en el pregón de la feria de Alcázar | oc

P. ¿Qué relación te une en la actualidad a los periodistas de la comarca?

R: Tengo una relación muy cercana. Trabajé varios años como periodista en La Mancha y conocí a un montón de compañeros de diferentes medios. Sigo manteniendo el contacto con la mayoría gracias a las redes sociales, donde también me mantengo al tanto de lo que pasa en nuestra tierra. El trabajo que hacen es crucial, no solo para informar a la gente, sino para crear una identidad del lugar del que formamos parte. Su labor, además, llega tanto a quienes viven en La Mancha como a quienes somos de allí y vivimos fuera. Cuando me encuentro con ellos en algún acto me hace ilusión. Siento un cariño especial por ellos. Estaban ahí en mis inicios y siempre me han apoyado.

P. ¿Tu agenda te permite seguir disfrutando de la familia, amigos, fiestas y tradiciones de Alcázar?

R: Sí, Alcázar es una prioridad en mi agenda. Ya que no puedo disfrutar del día a día allí, al menos voy todos los fines de semana que puedo y, si hay alguna fiesta, con más motivo. Me gusta seguir vinculado a nuestras tradiciones y compartirlas con la gente de allí, y también con los que vienen de fuera. Suelo invitar a amigos y compañeros de la tele a Alcázar y siempre que vienen nos lo pasamos genial. De hecho, varios de ellos han repetido y ya hay fiestas que no se las pierden.

P. ¿A quién te gustaría dedicar el premio?

R: A mis padres. Ellos han hecho posible que luche por aquello que me apasiona y me dieron unos valores que han sido vitales para conseguirlo. Me dieron, además, el apoyo y el cariño que necesitaba para soñar a lo grande y poder confiar en mí mismo. También me gustaría compartir este premio con Blanca, que es con quien tengo la suerte de compartir todo lo bueno, y quien consigue amortiguar todo lo malo. Sin ellos nada de esto tendría sentido.