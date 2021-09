Onda Cero traslada sus principales programas a la D.O. La Mancha con motivo de su III Fiesta de la Vendimia

‘Más de uno’, con Carlos Alsina, se emitirá desde Socuéllamos; ‘Julia en la onda’, con Carmen Juan, desde Alcázar de San Juan; ‘La brújula’, con Juan Ramón Lucas, también desde Alcázar; ‘Por fin no es lunes’, con Jaime Cantizano, desde El Provencio; y ‘Gente viajera’, con Esther Eiros, desde Tomelloso.

La Fiesta de la Vendimia surge en 2019 como una iniciativa de la D.O. La Mancha y la emisora de Onda Cero Alcázar de San Juan, para celebrar el final de la recogida de la uva en la denominación de origen.

El ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha servido de lugar de presentación de la III Fiesta de la Vendimia que organiza Onda Cero Radio en la que los principales programas nacionales y regionales se trasladan hasta La Mancha para emitirse desde distintos escenarios de toda la comarca (entre los días 6 y 16 de octubre).

En la presentación, Marce Fernández Aguado, gerente de la red de emisoras Atresradio, se ha mostrado contundente con la implicación de Onda Cero "en el que es sin duda evento del año para la cadena, teniendo en cuenta que el sector vitivinícola es estratégico para nuestro país".

Por su parte, la alcaldesa, Rosa Melchor, destacaba la disponibilidad del ayuntamiento para colaborar con todos los aspectos que definen nuestra identidad. En este sentido decía que en una zona con gran cantidad de hectáreas de viñedo y un sector fuerte, el ayuntamiento tenía que estar en este tipo de acciones, de la mano del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y de Baco Dcoop., como compañeros de viaje.

La alcaldesa destacaba que desde el ayuntamiento siempre se ha trabajado por la promoción del vino, como elemento estratégico de la economía de la zona y, en este sentido, mencionaba la organización del mayor Concurso Cata de vinos en los que se dan cita 1000 amantes y aficionados al vino que reflejan los gustos del consumidor de vino. Un concurso, “1000 No se equivocan”, con el que a la vez se intenta promocionar el consumo responsable de esta bebida y, decía, que hay que alegrarse de que cada vez participe más gente joven y más mujeres, “es una encuesta real de los gustos del consumidor”. Igualmente como acción de promoción del vino mencionaba la Feria de los Sabores de la tierra del Quijote, como apuesta clara y decidida por el sector del vino y para su promoción, una promoción que no debe ser exclusiva de las instituciones, afirmaba, sino de todos. Aprovechaba para hacer una llamada en este sentido a la hostelería, para que ofrezcan los vinos de nuestra tierra en sus establecimientos y si alguien reclama otros, se traen, pero no al revés.

El vicepresidente de la diputación también presente, Gonzalo Redondo destacaba el mérito de Onda Cero para organizar un evento de este tipo. La iniciativa contempla la emisión de muchos programas nacionales que van a conseguir poner el foco en nuestro territorio para darnos a conocer. Destacaba también que la idea surja de una emisora local, lo que agradece porque demuestra la importancia del trabajo desde todos los ámbitos y la importancia para el territorio de contar con servicios como este que ayudan a fijar población. Redondo disculpaba la presencia del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y destacaba el trabajo conjunto que en este sentido desarrollan con otras instituciones como la Cámara de comercio. A la vez se refería a la recuperación de FENAVIN, la Feria del vino más grande del mundo, de la que se sienten muy orgullosos.

Uno de los principales patrocinadores de esta Fiesta de la Vendimia es el CRDO La Mancha. Su presidente, Carlos Bonilla, manifestaba su alegría por participar en estos eventos que considera que son importantes para la región ya que ponen en valor el sector de vino, que es el más dinámico e importante. Una fiesta que se celebra en el momento en que el agricultor recoge sus frutos, el fruto de todo un año de trabajo. Para elaborar un producto que se quiere vender dentro y fuera de nuestras fronteras. Insistía en la apuesta por el sector que significa esta iniciativa de Onda Cero y aplaudía hacerlo junto con las bodegas implicadas.

La programación de Onda cero estos días

Además de espacios comarcales, provinciales y regionales del grupo, el programa ‘Más de uno’, con Carlos Alsina se emitirá el miércoles 6 (de 6.00 a 12.30 h) desde la Torre del Vino, en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real). Por su parte, el jueves 7 de octubre, Carmen Juan emitirá ‘Julia en la onda’ (de 15.00 a 19.00 h) desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mancha, en Alcázar de San Juan. Ya el viernes, día 8 de octubre, el informativo ‘La brújula’ (de 20.00 a 23.30 h), con Juan Ramón Lucas, se trasladará hasta la sede de la Cooperativa Decoop Baco, también en Alcázar de San Juan. En el fin de semana, ‘Por fin no es lunes’ (de 8.00 a 12.00 h), con Jaime Cantizano, se emitirá el sábado 9 desde Bodegas Camporrales en la localidad conquense de El Provencio. El mismo día, Esther Eiros se llevará a su ‘Gente viajera’ (de 12.00 a 14.00 h) a la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso.

Los programas locales y regionales de Onda Cero en Castilla-La Mancha se realizarán en directo desde Tomelloso, Campo de Criptana, Ciudad Real y Alcázar de San Juan los próximos 11, 13, 14 y 15 de octubre, respectivamente.

Finalmente, el programa ‘Onda agraria’, con Soledad de Juan y Pablo Rodríguez, se ofrecerá el día 16 de otubre, desde la Cooperativa Decoop Baco, en Alcázar.