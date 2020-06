En una jornada telemática organizada por la Red Rural Nacional

En su intervención, Jesús Ortega ha hecho alusión a las conclusiones provisionales del Estudio sobre el Impacto del Covid-19 en el medio rural de Castilla-La Mancha, que se ha realizado con la colaboración de los Grupos de Acción Local con el objetivo de identificar la situación real y las necesidades del tejido empresarial del medio rural y plantear las posibles soluciones y medidas que deben adoptarse para reducir los efectos negativos de la pandemia. En este sentido, el presidente de RECAMDER ha apuntado que “gracias a la venta online muchos empresarios han conseguido mitigar el descenso de sus ventas, pero en las zonas más rurales no ha sido posible al no contar con una red de internet de calidad”. Además, ha señalado que “el cierre definitivo de la actividad de algunas empresas es especialmente preocupante en los municipios más pequeños, porque eso llevará aparejado un agravamiento de la despoblación” y ha resaltado que “la incertidumbre ante la nueva normalidad, las tensiones de tesorería que sufre el tejido empresarial y la previsión de menores ingresos, tendrá un impacto en la dinámica inversora prevista”. No obstante, la experiencia vivida con la pandemia ha mostrado unas enseñanzas aprovechables para el futuro como son la capacidad de reinventarse, la necesidad de profundizar en la digitalización de la empresa o la apuesta por el teletrabajo y la teleformación.

Ortega también ha enumerado las medidas adoptadas en Leader Castilla-La Mancha para hacer frente al impacto del Covid-19 en el medio rural de la región. En este sentido, ha recordado que se ha garantizado el pago de las ayudas concedidas, se ha evitado el incumplimiento de plazos de finalización de inversiones con una ampliación extraordinaria de 3 meses, se han evitado retrasos en la tramitación de expedientes Leader con juntas directivas virtuales o acreditaciones de fin de inversiones mediante reportaje fotográfico, y se ha simplificado la tramitación de expedientes. Asimismo, se ha considerado el Covid-19 como causa de fuerza mayor para evitar perjuicios a los emprendedores rurales que no han podido cumplir los compromisos adquiridos, se ha acompañado a los promotores, a los autónomos y las pymes de los territorios rurales durante el Estado de Alarma asesorándoles e informándoles de diferentes ayudas a las que podían optar. Jesús Ortega ha explicado que se han abierto convocatorias Leader para ayudas a inversiones en materia de seguridad e higiene para adaptar los negocios, se ha llevado a cabo una campaña solidaria para comprar equipos de protección individual para sanitarios y profesionales que trabajan con personas mayores, y habrá una nueva asignación a los GAL de 5,5 millones de euros para financiar proyectos de emprendedores especialmente relacionados con la recuperación y la desescalada en zonas que tienen baja densidad de población.

Además, Ortega ha anunciado que RECAMDER y los Grupos ya se han puesto a trabajar en algunas de las demandas que había solicitado el tejido empresarial del medio rural de la región como es la creación de una campaña publicitaria en redes sociales para promover el turismo rural. Asimismo, ha apuntado que otras medidas que deberían adoptarse en apoyo del medio rural serían la extensión de las ayudas a autónomos y pymes no agrarias del medio rural o la realización de las inversiones en infraestructuras digitales y de telecomunicaciones en el medio rural con el fin de reducir la brecha digital, garantizar a las empresas rurales que puedan acceder al mercado en igualdad de condiciones que el resto y permitiendo a sus habitantes poder teletrabajar, teleformarse o acceder a la teleasistencia. La jornada ha sido inaugurada por la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal, y ha contado con la participación telemática de autoridades como el director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández.