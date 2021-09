El Grupo Social Once celebra en Alcázar una serie de actividades con el lema “Seguimos viviendo con ilusión”

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Benito, ha acompañado al consejero Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Pascual León, y el consejero Territorial en la provincia de Ciudad Real, Manuel Peinado en la presentación de la Semana de la ONCE que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

Patricia Benito, ha agradecido el trabajo que la ONCE viene desarrollando, especialmente el que ha complementado a las medidas puestas en marcha por las distintas administraciones públicas durante la pandemia. El parón por la pandemia, afirmaba Benito, no ha interrumpido la coordinación que siembre ha existido entre el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la delegación de la ONCE, que ha presentado incluso sus aportaciones a las obras de remodelación en las inmediaciones de la Plaza de Toros y en la Plaza de España. “Hemos contado con ellos, para mejorar la accesibilidad y hacerles así la vida más cómoda, para que puedan transitar por la ciudad sin barreras arquitectónicas, garantizando su calidad de vida y su seguridad”.

El delegado territorial de la ONCE en la región, ha agradecido “que el Ayuntamiento de Alcázar nos haya convocado y nos haya hecho partícipes de estos importantes proyectos; nosotros encantados siempre de participar”.

Semana de la ONCE de Alcázar de San Juan

A continuación, Pascual León ha informado de los actos previstos en la Semana de la ONCE en Alcázar, con el lema “Seguimos viviendo con ilusión”. Comenzaron de forma oficial el pasado sábado 25 de septiembre, en la localidad de Manzanares, donde tuvo lugar el Día de Hermandad, si bien el martes 21 de septiembre, tuvo lugar un encuentro con los internos del Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan para hablar de la discapacidad visual, compartiendo actividades deportivas y de movilidad.

El próximo jueves 7 de octubre, está prevista una jornada de sensibilización sobre la discapacidad visual, en la que participará la alcaldesa Rosa Melchor, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Benito, así como miembros de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos.